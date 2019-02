"Pedro Marques é uma má escolha", diz Paulo Rangel

Número um do PSD às europeias sustenta que mau ministro não pode ser um bom deputado europeu e confessa-se decionado com a escolha do cabeça de lista socialista.

O eurodeputado Paulo Rangel afirmou, este sábado, na Convenção Nacional do seu partido, que está “dececionado” com a indicação de Pedro Marques como cabeça de lista do PS às próximas eleições para o Parlamento Europeu, justificando o seu desapontamento por entender que um “mau ministro não pode ser um bom deputado europeu”.

Para Paulo Rangel, a formalização do ministro do Planeamento e das Infraestruturas como candidato a cabeça de lista dos socialistas vem confirmar a suspeita de os dois últimos meses foram uma “dissimulação” que teve por objetivo dar visibilidade “a um ministro que não a tinha”. O recandidato europeu laranja avança a ferrovia como um exemplo da má prestação do ministro, ao ponto de “se poder dizer que vivemos atualmente num país dos comboios fantasmas” porque “não os há e os que existem perdem os motores”.

Rangel justifica ainda a sua deceção pelo facto de se tratar da escolha de uma pessoa sem relação com a Europa, a quem “não se conhece um pensamento europeu, exceção feita à gestão dos fundos europeus, “e má” . Em relação às declarações de Pedro Marques, que o acusou de pretender apagar da memória afirmações contra o atual Governo ao prever que Portugal se sujeitaria a novo resgate, Rangel retorquiu que não vai entrar num pingue-pongue. “Eu vou discutir ideias e factos. E os factos são o falhanço de Pedro Marques como ministro”, o que o leva a não ter qualquer expectativa de que ele possa alguma vez ser bem-sucedido”.

O eurodeputado afiança, por outro lado, que o resultado eleitoral do PSD não está dependente dos outros, mas de si próprio, antecipando que que a tarefa de vencer ”não vai ser fácil”, mas também não é impossível.

O secretário-geral do PS, António Costa, anunciou Pedro Marques como cabeça de lista dos socialistas às eleições europeias no encerramento da Convenção Europeia do seu partido, em Gaia, tendo apresentado o seu ministro como alguém “com provas dadas na ação governativa”.