Pedro Marques chega com António Costa à convenção do PS

Parecendo confirmar a sua escolha para cabeça de lista às europeias - que anunciará oficialmente esta tarde -, Costa chegou ao Pavilhão Municipal de Gaia ao lado de Pedro Marques. Ao lado, Assis assegurava que não precisa de "fazer as pazes" com o PS por ter ficado de fora das listas

Se não foi anúncio oficial, pouco faltou. Pedro Marques chegou esta tarde à Convenção Europeia do PS, em Gaia, lado a lado com António Costa, Carlos César e Eduardo Ferro Rodrigues, parecendo selar assim o seu estatuto de cabeça de lista - não anunciado - às europeias.

A fotografia de família foi tirada à porta do Pavilhão Municipal de Gaia, onde se adiava o arranque dos trabalhos para esperar a chegada das figuras cimeiras do partido. Costa escolheu chegar fazendo-se acompanhar por Pedro Marques, ministro do Planeamento e Infraestruturas que o Expresso noticiou há semanas ser o escolhido para encabeçar a lista ao Parlamento Europeu - e deverá ser Marques o responsável pelo encerramento dos trabalhos, esta tarde, quando Costa finalmente anunciar o primeiro dos nomes do PS às europeias.

Minutos antes, um pouco mais afastado do caminho das televisões, era o anterior cabeça de lista, Francisco Assis, quem falava aos jornalistas para explicar que não se sente "desiludido" por não fazer parte do elenco socialista desta vez. Questionado sobre se "fez as pazes" com o PS, reagiu: "Não precisava de fazer as pazes porque nunca tive nenhum problema afetivo com o Partido Socialista. É com gosto que venho e vou participar a campanha se quiserem que eu participe", assegurou.

Apesar de há semanas Assis se ter mostrado disponível, em entrevista ao Expresso, para integrar a lista ainda que não no primeiro lugar, não se mostrou ressentido por não fazer parte das opções de Costa. "Sempre disse que o secretário-geral tinha toda a legitimidade para fazer as escolhas que muito bem entendesse, falou comigo de forma séria e civilizada", confirmou. "Não podemos estar agarrados aos cargos nem deixar de dizer o que pensamos com o objetivo de garantirmos a nossa permanência seja em que função política for".

Assis chegou ainda a ser questionado sobre o homem que o deverá substituir no primeiro lugar da lista do PS - e que chegaria daí a minutos, ladeando Costa. Apesar de "não conhecer particularmente bem" Marques, concluiu: "Não passa pela cabeça de ninguém que o secretário-geral fosse escolher um cabeça de lista sem qualidade".