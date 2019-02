Paulo Rangel não comenta censura do CDS mas alerta que partido não é de protesto

O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel escusou-se hoje a comentar a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP, sublinhando que o PSD "é uma oposição responsável" e não um "partido de protesto"

"No dia em que nós estamos a tratar do programa eleitoral do PSD e até integrá-lo com a questão europeia, eu não vou naturalmente falar da moção de censura. Agora há uma coisa que nós sabemos, o PSD é uma oposição responsável, é um partido de Governo, não é um partido de protesto, e isto é uma marca de água do PSD", afirmou em declarações aos jornalistas.

Questionado se com estas declarações estava a criticar o CDS, Paulo Rangel voltou a escusar-se a responder diretamente, afirmando, no entanto, que "cada um fica com as suas atitudes".

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel afirmou hoje que a anunciada remodelação do Governo é consequência do desafio que lançou ao primeiro-ministro sobre o aproveitamento de um cargo ministerial para promover o cabeça de lista socialista às europeias. "Se os ministros têm de sair para começar uma campanha é porque há alguma má consciência, portanto, já valeu a pena o primeiro desafio que fiz. É que vai haver uma remodelação por causa do desafio que o PSD fez. Por causa do aproveitamento de um cargo para fazer propaganda eleitoral e para lançar pessoas que não tinham notoriedade nem reconhecimento e tentar dar-lhe essa notoriedade e reconhecimento que elas não tinham", defendeu Rangel, em declarações aos jornalistas.

No dia 7 de fevereiro, em conferência de imprensa, na sede nacional do PSD, em Lisboa, logo após ter sido anunciado pelo presidente do partido como cabeça de lista do PSD às eleições de 26 de maio, Rangel desafiou o primeiro-ministro a esclarecer se estava a fazer o "aproveitamento de um cargo ministerial" para promover o candidato ao Parlamento Europeu. "Neste momento, subsiste a legítima suspeita de que houve o aproveitamento de um cargo ministerial para engendrar, lançar e promover um candidato", afirmou, acrescentando: "Não nos compete fazer fé em especulações mediáticas, mas, diante do risco que temos tido, nos últimos dois meses um candidato disfarçado de ministro, e um ministro em campanha dissimulada, desafio o primeiro-ministro a fazer um esclarecimento", afirmou, sem nunca se referir ao nome do ministro do Planeamento, Pedro Marques, que tem sido apontado como o cabeça de lista pelo PS.

À margem dos trabalhos da 1ª Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional que ainda decorrem em Santa Maria da Feira, o eurodeputado remeteu o comentário à candidatura de Pedro Marques ao Parlamento Europeu para aquando da sua oficialização. "Já nos disseram que seriam ministros, mas não nos disseram quais", explicou.

"Quando for anunciado, estarei aqui para responder. O primeiro-ministro ainda não nos disse nada. A única coisa que nos disse é algo que eu já tinha dito a todos: é que houve uma usurpação de funções, aproveitamento de cargos para fazer uma pré-campanha. Isso é que é certo", acrescentou.

Sobre o parecer da Procuradoria-Geral da República que considerou ilícita a greve dos enfermeiros, o também cabeça de lista do PSD nas eleições europeias escusou a comentar o documento que diz ser apenas "um parecer". "Não vejo como o 'crowdfounding' possa ser ilegal. Sinceramente o parecer é um parecer, não é mais do que isso. E, portanto, eu não vou entrar em especulações", sustentou.