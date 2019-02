Para Ricardo Batista Leite, do PSD, "António Costa transformou o SNS no serviço dos pobres"

Deputado Ricardo Batista Leite adjetiva o SNS de "serviço nacional da doença", apelando à "humanização da saúde" e à aposta na prevenção

O deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, porta-voz na área da Saúde no Conselho Estratégico Nacional (CEN), realizado este sábado, evidencia a “profunda degradação do SNS e fala da importância de apostar na prevenção para que o país não tenha aquele que considera ser um “sistema nacional da doença”.

O responsável social-democrata denuncia a “profunda degradação” dos cuidados de saúde - “que nem por via do aumento da dívida têm melhorado” - e afirma que “António Costa transformou o SNS no serviço dos pobres, porque quem tem dinheiro recorre ao privado”.

Ricardo Batista Leite denuncia ainda a “quebra acentuada, de 20%, do investimento na Saúde” desde a saída da “troika” e aponta a “insuficiência de profissionais contratados”.

Tal facto leva a que, sustenta o porta-voz, perdure uma “ineficiência dos cuidados primários” e 41 mil utentes continuem em lista de espera. “O Governo tinha prometido que todos os portugueses teriam médico de família até ao final do mandato, mas mais de meio milhão continua sem ter um”, atira Ricardo Batista Leite.

Após a reunião temática do CEN, com mais de uma centena de participantes, em Santa Maria da Feira, no Europarque, o porta-voz do grupo de trabalho define quatro linhas estratégicas, que podem vir a figurar no programa eleitoral do PSD: combate à violação dos tempos de resposta, uma mudança no modelo de financiamento, apostar na prevenção e encontrar um mecanismo para que os utentes não transitem sucessivamente entre várias unidades hospitalares. “Não queremos que o utente fique perdido no labirinto que é o SNS”, remata.