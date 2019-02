PSD. Redução do número de deputados em aberto

PSD não tem ideias pré-concebidas nem propostas fechadas. Porta voz da reunião sobre a reforma do sistema político e eleitoral diz que círculos uninominais ainda não estão decididos e que as propostas concretas só serão conhecidas quando for apresentado o programa eleitoral

A oito meses das eleições legislativas, Pedro Rodrigues, porta voz da reunião temática sobre a reforma do sistema político e eleitoral, diz que a redução do número de deputados, "património do partido" há muitos anos, não está decidida. "Não está excluída nem admitida a possibilidade de redução", afirma o ex-líder da JSD, afirmando que o partido ainda não tem, neste momento, ainda nenhuma proposta concreta em relação a esta questão.

Pedro Rodrigues insiste que, em relação à reforma da composição da Assembleia da República está tudo por definir, como permanece em aberto o avanço para a criação de ciclos uninominais, por ainda estar na fase de auscultação. Após um debate muito participado na Convenção, em que estiveram presentes dirigentes, militantes, académicos e autarcas, o porta voz assegura que este "é o tempo de ouvir e refletir, numa aproximação entre eleitos e eleitores".

No debate em que participou o ex-líder do CDS José Ribeiro e Castro (que tem uma proposta para a criação de círculos uninominais) e o investigador Pedro Magalhães, a conclusão avançada é que a redução do número de deputados terá de ser considerada como uma reforma na sua na globalidade e não como uma medida avulsa e separada da composição dos círculos.

O Expresso já noticiou que estas propostas estão a ser preparadas no âmbito da reforma do sistema eleitoral para a AR e que devem ser apresentadas com o programa eleitoral do partido no verão - contemplando a criação de círculos uninominais com outros círculos de compensação que garantam a proporcionalidade do sistema. Apesar de ainda não haver uma proposta fechada e de Pedro Rodrigues ter reforçado essa ideia na manhã deste sábado, o Expresso sabe que o PSD está a estudar a possibilidade de serem criados círculos uninominais (em que é eleito só um deputado), a par de círculos plurinominais e um círculo nacional de compensação para garantir a proporcionalidade.

Segundo Pedro Rodrigues, a proposta a apresentar pelo PSD terá "três objetivos" genéricos que abrem a porta aos círculos uninominais: "A aproximação entre eleitos e eleitores, que têm de se sentir representados de forma muito clara, a transparência na relação com os eleitores, e a responsabilização política dos eleitos". Sempre sem pôr em causa a proporcionalidade do sistema.

O grupo de trabalho para esta área já está em funcionamento há quatro meses, tendo como objetivo também aumentar a responsabilidade política dos eleitos e um eventual novo modelo para as autarquias (que chegou a estar fechado em 2007 entre PS e PSD, mas que caiu na liderança de Luís Filipe Menezes). "É preciso refletir se a Câmara de Lisboa seja governada da mesma forma do que a de Freixo de Espada à Cinta", afirma.

Outro aspeto é a regionalização: uma reforma do sistema eleitoral não pode estar desligada de uma possível reorganização do Estado, confirmou Pedro Rodrigues, embora ressalvando que a descentralização não é a sua pasta, mas sim de Álvaro Amaro, presidente dos Autarcas Sociais Democratas: "Uma reforma tem de ser em função de uma organização do território e pode ser coadunável com uma nova organização do territorial".

Questionado sobre a remuneração dos políticos, adiantou que não está em discussão neste momento, mas poderá vir a ser alvo de debate.

Com Vítor Matos