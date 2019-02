PSD. Rangel anuncia Carlos Moedas como mandatário às eleições europeias

O cabeça de lista do PSD anunciou, este sábado, que Carlos Moedas é o mandatário nacional social-democrata para as eleições europeias

O eurodeputado e cabeça de lista Paulo Rangel anunciou, este sábado, durante uma curta intervenção no encerramento do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, que o mandatário nacional do partido para as eleições europeias é o comissário europeu Carlos Moedas.

“É alguém que representa o que de mais moderno, inovador, jovem e cosmopolita tem o PSD”, foi assim que Rangel apresentou, em Santa Maria da Feira, o escolhido por Rui Rio e pelo aparelho partidário.

O comissário da Ciência e Inovação e recém-anunciado subiu ao palco para se mostrar “feliz e com energias renovadas”. Perante dirigentes e militantes do PSD, Carlos Moedas afirmou que Portugal “não precisa de novos partidos, mas que os atuais façam políticas de forma diferente”, assim como rejeitou “partidos que digam às pessoas o que fazer”, preferindo “ouvir o que elas têm para dizer”.