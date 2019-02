O jovem da "freguesia humilde" defende-se ao ataque contra a direita

Dizem que a melhor defesa é o ataque e foi assim que Pedro Marques enfrentou uma direita que o rotulou como "o ministro da propaganda". No anúncio oficial da sua candidatura à Europa, esforçou-se por mostrar que tem obra feita e por apresentar o seu currículo, de jovem de uma "freguesia humilde" até ministro de Costa

"António, quero dar os parabéns pela forma exemplar como conseguimos guardar este segredo até ao fim", ironizou Pedro Marques quando subiu ao palco depois de ser anunciado (oficialmente) por António Costa como cabeça de lista do PS às europeias. Era, de facto, o segredo mais mal guardado da política portuguesa.

O futuro ex-ministro das Infraestruturas contou uma história - vendeu o seu percurso político desde os tempos da infância em que vivia numa "freguesia humilde" de Lisboa - falou de Europa "solidária", de um "novo Contrato Social" europeu, mas sobretudo atacou a direita. Tanto Paulo Rangel, do PSD ( que lhe chamou "incompetente" e ministro do "comboio fantasma" numa entrevista ao Expresso este fim de semana), como Nuno Melo, do CDS, o têm tido como alvo. Agora foi a vez de responder.

Começou por contar a sua história de vida, em jeito de apresentação. De jovem dos subúrbios, nos arredores de Lisboa numa freguesia de "gente trabalhadora" em que muitos trabalhavam no campo ou como operários fabris, passando pela experiência como autarca; da participação no Governo de José Sócrates no ministério com Vieira da Silva, onde criou 400 creches, o Complemento Solidário para Idosos ou a reforma da Segurança Social, à experiência no atual Governo na área do Planeamento e Infraestruturas, Marques desfiou currículo e obra para mostrar que tem estrutura para o representar o PS nos cartazes das Europeias. No discurso anterior, Costa já lhe tinha elogiado as negociações dos fundos que a direita critica.

Depois de semanas a ser rotulado como o "ministro da propaganda" - tanto PSD como CDS têm apontado para os baixos níveis de execução em programas para a ferrovia ou o mar - Pedro Marques defendeu-se. "Vou repetir por causa dos mais distraídos: Portugal está no primeiro lugar a nível europeu na execução de fundos comunitários dos países com envelopes financeiros relevantes”. (Isto apesar de, no discurso anterior, Costa ter dito que Portugal estava em segundo lugar).

As farpas - que serviram de defesa ao recém-candidato - continuaram: “António Costa, depois de muita pressão, conseguiu já assegurar na discussão dos Fundos Comunitários após 2020 que a primeira proposta formal da comissão Europeia é já melhor que o resultado” de negociadores da direita. E nomeou-os: Durão, Passos, Portas e Cristas.

No mesmo sentido, e tentando responder às críticas que surgem sempre que os adversários se referem a si, Pedro Marques propôs-se a elencar obra. “O regresso ao investimento, recolocando a ferrovia como uma prioridade nacional e garantindo investimento nos aeroportos” foi um dos exemplos escolhidos. Sem estar ainda "satisfeito", disse não aceitar que a direita "esqueça a história quando dá jeito". Desde que foi noticiado pelo Expresso que Marques seria o cabeça de lista pelos socialistas, os restantes partidos têm, aliás, criticado o que dizem ser uma catadupa de anúncios vazios pelo ministro, que assim se estaria a posicionar mais facilmente para a corrida na Europa enquanto ainda usava as vestes de governante.

Mas Pedro Marques também soube atacar diretamente a direita, nomeadamente o candidato do PPE à liderança da comissão, Manfred Weber, que defendeu as sanções a Portugal. “Todos nos recordamos bem da carta": ”Todos os instrumentos, incluindo os de vertente corretiva, devem ser usados na sua força máxima”, referiu, puxando por um argumento que tinha sido frisado por vários intervenientes ao longo da tarde, incluindo Costa. “Mas com estes adversários, demonstrámos que as sanções eram injustas, e conseguimos que não fossem aplicadas”. Chegou, aliás, a atacar Rangel citando-o: “O futuro de Portugal é uma parede. Portugal será inevitavelmente conduzido a um novo resgate”, disse Rangel e lembrou Marques, já na pele de candidato europeu. A remodelação, revelou este sábado Costa, já foi acertada com Marcelo Rebelo de Sousa. Marques está livre para começar a aventura da Europa.