Francisco Assis despede-se da Europa com discurso de união

Eurodeputado fez questão de sublinhar que não tem mágoas por não ter sido convidado a voltar ao Parlamento Europeu, mas também se adiantou ao dizer que não voltará ao Parlamento português - e reconheceu que os acordos à esquerda não vergaram o PS. Carlos César elogiou a credibilidade e o respeito conquistados pelo Governo junto de Bruxelas

Com uma legislatura quase a terminar e um ciclo europeu ainda mais perto do fim, Francisco Assis tomou a palavra na Convenção Europeia do PS para fazer uma espécie de balanço, confirmado que está que não integrará as listas socialistas ao Parlamento Europeu desta vez. Para isso, escolheu fazer um discurso de união que lhe valeu aplausos firmes, ao mesmo tempo que elogiou o PS por não se ter vergado ou mudado por causa da ‘geringonça’.

No papel de uma das vozes mais críticas - e audíveis - no PS aos acordos feitos com a esquerda, Assis quis deixar claro que não está ressentido por não repetir a aventura europeia, por opção de António Costa, com quem teve uma conversa “séria e civilizada”, contou. “Isso não me exclui do dever de contribuir para a vitória. Nunca estive na política pelo desempenho desta ou daquela função. Aqui estou ao dispor do PS, e estou disponível para participar ativamente não apenas nesta campanha como na de outubro”, assegurou. Depois, o momento emotivo que arrancou aplausos: “O maior orgulho político que tenho é ser militante do PS”.

Num discurso em que escolheu apelar à união - “há momentos para divergirmos, mas este não é momento para isso” - disse estar satisfeito por ver o PS a manter a sua identidade apesar dos acordos à esquerda, que sempre criticou e dos quais duvidou. “Num congresso há uns anos, disse que a minha preocupação era que o preço a pagar pela aliança com um partido declaradamente anti europeísta e outro moderadamente anti europeísta - que pode fazer o caminho para ser moderadamente europeísta, parece - seria que perdêssemos as nossas convicções. Felizmente, isso não aconteceu”, reconheceu. Ao contrário, a vitória foi do PS: “Foram esses outros partidos que foram impelidos a aprovar Orçamentos do Estado onde estavam convicções europeístas. O PS não decaiu e manteve-se firme”. Rematou com uma brincadeira em que citou o poeta Alexandre O'Neill - "ele não merece, mas vote PS" - mas, sem surpresa, não recolheu grandes apoios na audiência.

Eurodeputado há cinco anos - na altura foi convidado pelo então líder António José Seguro, entretanto destronado por Costa -, Assis falou pela defesa da Europa, contra “extremistas de direita e de esquerda”, e mais efusivamente contra Donald Trump, que acusou de “desprezar a Europa”, num dos momentos mais apreciados pela plateia.

De referir que no arranque do seu discurso Assis tinha já deixado uma outra declaração sobre o seu futuro político, ao referir a Assembleia da República: “Uma instituição a que sempre estarei ligado, apesar de não ter intenção de lá voltar”.

O partido responsável das contas certas

Carlos César tomou o palco de seguida e escolheu como temas comuns com Assis a defesa da Europa, “honrando a tradição europeia do PS”, e o retrato do PS como partido responsável e credível - sobretudo graças à atual governação. “Hoje, graças à ação do Governo português, já temos sucessos e um lugar de mérito [na Europa], e um primeiro-ministro e Governo respeitados na Europa”, sublinhou.

A autoridade do Governo na Europa, defendeu, “vem da boa governação e dos bons resultados”. E por isso, argumentou César - recorrendo ao discurso das contas certas e da gestão responsável em que o Governo tem apostado - “dar a vitória ao PS é continuar a dar a credibilidade de que bem precisamos na Europa”.

Francisco Assis e Carlos César, assim como Manuel Pizarro - presidente da federação do PS Porto e um dos nomes que vinham sendo apontados para a lista às europeias, embora a necessidade de construir uma lista paritária possa ser um obstáculo -, discursaram na abertura dos trabalhos da Convenção Europeia do PS. A tarde será depois encerrada por António Costa, que apresentará formalmente o seu cabeça de lista às europeias embora já tenha atalhado esse momento quando, ao início da tarde, chegou ao Pavilhão Desportivo de Gaia ladeado pelo ministro e pré-candidato Pedro Marques.