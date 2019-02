Confirmado: Pedro Marques é cabeça de lista do PS às Europeias

O ainda ministro do Planeamento e Infraestruturas é mesmo o cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias.

A confirmação da candidatura de Pedro Marques foi dada pelo primeiro-ministro, António Costa, na Convenção Nacional "Portugal é Europa. Que Europa no Futuro do Nosso País?", que corre em Vila Nova de Gaia este sábado, 16 de fevereiro.

"Com o mandato que me foi conferido pela Comissão Política Nacional do PS, escolhi o nosso camarada Pedro Marques para encabeçar a lista do nosso partido às eleições europeias", declarou o líder socialista.

Esta escolha de António Costa para "número um" da lista europeia do PS força a que seja operada uma remodelação do Governo nos próximos dias, com a substituição de Pedro Marques nas pastas do Planeamento e das Infraestruturas.

Na sua intervenção, o líder socialista considerou que Pedro Marques é "um excelente quadro da geração abaixo da sua", o que garante renovação.

Enquanto governante, Pedro Marques demonstrou conhecer bem o tecido social e o território nacional, assim como os mecanismos do acesso aos fundos comunitários.