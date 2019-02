António Costa: “Prometemos com conta, peso e medida”

No discurso em que apresentou oficialmente Pedro Marques como cabeça de lista às europeias, Costa respondeu a quem o acusa de ter prometido demais e elevado expectativas em vários setores. E fez juras de amor à Europa

Em plena época de contestação social, António Costa usou a sua intervenção na Convenção Europeia do PS para responder às reivindicações de vários setores: "Como sempre dissemos, prometemos com conta, peso e medida, e cumprimos tudo o que prometemos". E é assim que governará até ao fim, garantiu, defendendo que é preciso manter "as contas certas".

O discurso do primeiro-ministro disparou em muitos sentidos e prolongou-se por cerca de cinquenta minutos, com referências à Europa, à economia nacional e, claro, a apresentação oficial de Pedro Marques como cabeça de lista do PS às europeias (um segredo tão mal guardado que até o próprio Marques gracejou, dirigindo-se a Costa: "António, quero dar os parabéns pela forma exemplar como conseguimos guardar este segredo até ao fim"). Antes, Costa quis responder a quem culpa o Governo pelo clima de crispação social e lhe atribui responsabilidades por uma má gestão de expectativas em setores como a Saúde e a Educação: "Hoje até tudo parece fácil. Até aqueles que achavam que nós prometíamos demais dizem agora que devemos ir mais além", criticou.

Para enumerar os méritos do Governo, Costa não poupou em exemplos. Congratulou-se pela "voz na Europa" que alcançou, "ultrapassando o complexo de bom aluno" apesar de ter "orgulho" em dizer que Portugal é "um bom exemplo". Por ter "virado a página da austeridade". Por nunca se ter "apoucado perante o mundo", mantendo uma política de fronteiras abertas. E, olhando para dentro, por ter atingido objetivos como a diminuição do défice ou o aumento do emprego.

Apesar da larga lista de tarefas cumpridas, o primeiro-ministro diz ver ainda muito a fazer e a melhorar - e é por isso que não se "vai embora". Sabe, por exemplo, que o tempo de espera para as cirurgias e consultas no SNS deve ser encurtado, referiu, ou que as famílias precisam de continuar a melhorar o rendimento. Mas também que há ameaças dentro e fora da Europa - o "isolacionismo a triunfar no Reino Unido" com o Brexit, a "visão xenófoba" em alguns países (leia-se Hungria, por exemplo), a instabilidade das relações entre Estados Unidos e Rússia, a defesa de um Orçamento na Europa que não sacrifique o desenvolvimento português. Tudo, assegurou, desafios que farão parte do caderno de encargos do PS no próximo ciclo.

Seguindo a forte tónica europeísta - preenchida por sucessivas juras de amor - que tem marcado este encontro dos socialistas, Costa declarou, para satisfação da plateia: "[O PS] é o partido que melhor defende a Europa e é o que mais ama a Europa. Não há amor como o primeiro, porque a Europa foi o nosso primeiro amor e nunca duvidámos dele". E continuou: "Mesmo nas horas mais difíceis da troika, nunca ninguém do PS duvidou. Mas nesses duros anos, também ninguém duvidou que o nosso lugar era lutar na Europa para mudar aquela política".

Feito o discurso para dentro e para fora, faltava dar a notícia que já todos conheciam. Depois de uma referência ao seu já célebre 'poucochinho' (a expressão que usou para classificar a vitória do PS nas europeias de 2014, antes de desafiar a liderança de António José Seguro) - "umas vezes ganhámos por muito, outras por poucocinho, mas orgulhamo-nos de todas" - fez questão de deixar "um grande abraço de camaradagem" a Francisco Assis, que desta vez não integra as listas da Europa, antevendo-lhe "funções no futuro" dentro do PS.

Então, confirmou que Pedro Marques é o seu primeiro candidato ao Parlamento Europeu. Um homem que "conhece profundamente o país" nas vertentes social e do território graças às suas experiências como secretário de Estado da Segurança Social e, atualmente, ministro do Planeamento e Infraestruturas, justificou. Mas também uma escolha de "renovação": "Não sei se digo isto com muita alegria, mas enfim, já cá ando desde os catorze anos. É altura de o PS apostar na excelente qualidade dos quadros que temos", gracejou. E chamou Pedro Marques ao palco, sendo brindado com não um, não dois, mas três abraços prolongados da parte do candidato.