Rangel entre os eurodeputados que se vão encontrar com Juan Guaidó

O encontro entre os eurodeputados e o autoproclamado presidente interino da Venezuela está marcado para terça-feira, dia que será passado na Assembleia Nacional presidida por Juan Guaidó. Ao Expresso, Paulo Rangel adianta que vai integrar a delegação do Parlamente Europeu que viaja até Caracas. Para além do encontro com Guaidó, estão também previstas reuniões com os vários grupos parlamentares.

São três os eurodeputados que aterram no domingo na capital venezuelana. Todos do Partido Popular Europeu: Paulo Rangel, do PSD, Esteban González Pons, do PP espanhol, e a holandesa Esther de Lange. Na segunda-feira vão encontrar-se com vários embaixadores em Caracas e também com responsáveis de Organizações Não Governamentais e outras entidades independentes que estão no terreno.

"Está também pedido para segunda ou para terça-feira um encontro com o Governo de Maduro", adianta ainda Rangel. A reunião não seria com o próprio presidente de facto da Venezuela, mas com outro representante do Governo. Segundo o eurodeputado foi mostrada "uma disponibilidade de princípio" para receber a delegação europeia, mas o encontro não está confirmado e ainda se encontra "sob avaliação".

"O Governo [de Maduro] está absolutamente ciente que nós vamos", diz o eurodeputado do PSD. Reconhece que "o risco de ficar no aeroporto" existe, mas acredita que vai conseguir entrar no país.

Com esta viagem, os eurodeputados querem explicar a posição do Parlamento e, segundo Rangel, "fazer pedagogia", caso se concretize o encontro com o Governo de Maduro. É mais uma tentativa para tentar desbloquear o impasse político no país e pressionar a convocação de novas eleições presidenciais.

No final de janeiro, o Parlamento Europeu reconheceu Guaidó como presidente interino da Venezuela até à convocação de nova ida às urnas. Uma posição que tem merecido sucessivas críticas de Nicolas Maduro. A resolução dos eurodeputados para reconhecer Guaidó foi aprovada por 439 votos a favor - incluindo os do PS, PSD, CDS e MPT. E 104 votos contra - incluindo os do BE, PCP e de Marinho e Pinto.

Quanto à visita que decorre até terça-feira, surgiu na sequência de contactos entre os eurodeputados do Partido Popular Europeu e a comissão de relações exteriores da assembleia venezuelana, que fez depois o convite formal para que a delegação do Parlamento Europeu visitasse a Venezuela.