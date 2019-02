Proteção de Dados 'liberta' para a ASAE os registos dos fundos de greve dos enfermeiros

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) deu carta branca à PPL, a plataforma onde são feitas as campanhas de crowdfunding, para fornecer à ASAE as informações solicitadas sobre os fundos de greve dos enfermeiros

A ASAE pediu à plataforma onde são feitas em Portugal as campanhas de crowdfunding (a PPL) elementos sobre os fundos de greve dos enfermeiros. A PPL perguntou à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) se os podia dar. A CNPD respondeu que sim, não vê qualquer inconveniente.

Em nota publicada nesta sexta-feira no sítio da CNPD na internet, a Comissão informa que “já esclareceu a plataforma PPL sobre o pedido feito pela ASAE”. A CNPD entende que, de acordo com a legislação de proteção de dados pessoais, “nada obsta” à disponibilização à ASAE, “para a prossecução das atribuições e o estrito exercício das competências em que está legalmente investida”, da informação por esta solicitada à detentora da plataforma de financiamento colaborativo PPL.

A resposta da CNPD à PPL foi enviada nesta quinta-feira. O pedido de esclarecimento da plataforma colaborativa à Comissão de Proteção de Dados fora feito no início desta semana. Como o Expresso noticiou na edição de sábado, a ASAE está a investigar os fundos de greve dos enfermeiros, por ter suspeitas sobre a origem de alguns financiamentos.

Segundo a CNPD, as plataformas como a PPl estão obrigadas “a manter um registo com a identificação completa dos beneficiários e dos apoiantes, bem como com o montante dos apoios concedidos, individualizados por apoiante e por operação”. A nota da Comissão de Proteção de Dados explica que tal obrigação decorre da “legislação de combate ao branqueamento de capitais”, competindo depois à ASAE “verificar especificamente o respeito dessas obrigações legais, bem como fiscalizar e aplicar sanções no âmbito da atividade de financiamento colaborativo.”

Como tal, conclui a CNPD, a ASAE tem “o poder de aceder” ao registo de informação na posse da PPL, “por se tratar de uma operação de tratamento necessária ao exercício da autoridade pública em que está investida por lei a ASAE”.