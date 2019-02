“Hoje o ilusionismo socialista acabou”. As razões do CDS para censurar o Governo

Um Governo vazio de ideias ou soluções, que em fim de ciclo trabalha apenas por objetivos eleitorais; um conjunto de serviços públicos esgotados e degradados; um clima de contestação social agravado pela falta de esforços do Executivo em dialogar; e uma economia que teve condições para descolar mas, ao contrário, dá sinais de abrandamento. É este o retrato negro que o CDS traça do estado em que o Executivo está a deixar o país, e foi assim que Assunção Cristas justificou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a apresentação de uma moção de censura, tal como o Expresso tinha noticiado.

Para os centristas, se houve tempos em que o Governo animou principalmente os funcionários públicos com boas notícias e anunciou a distribuição ou reposição de rendimentos, tudo não passou de uma "gestão hábil de comunicação e de expectativas", à moda da "velha escola socrática". Mas já não há "propaganda" que chegue para "disfarçar a realidade": "o ilusionismo socialista acabou" e o Governo deixou de poder "comprar a paz social", atacou Cristas.

Acabado que está, segundo o CDS, o período de paz social - e descobertas as fraturas sociais e económicas que acusa o Governo de tentar esconder - sobra uma enumeração de problemas em serviços e setores públicos. O maior exemplo dado por Assunlão Cristas aos jornalistas é o da Saúde, setor em que critica a falta de investimento, mas também o "puro fanatismo ideológico" que diz ter levado tanto à rutura com a ADSE como à aposta numa Lei de Bases da Saúde negociada à esquerda, sem contar com PSD e CDS.

Não é o único exemplo. A falta de execução de investimento atravessa todas as áreas, do SNS à ferrovia, aponta Cristas. E a recusa do Executivo em aproveitar a "oportunidade única para reformar" que existiu durante esta legislatura, com uma conjuntura favorável na ecomonia internacional, leva, para os centristas, ao ponto de contestação social em que se está, com o Governo a não ser capaz de construir pontes e resolver tensões com setores cujas expectativas elevou.

Seguindo o retrato pintado por Cristas, sobra agora um Governo - e uma esquerda - preocupados com a sobrevivência política: "O único futuro em que pensam é outubro", data das eleições legislativas, insiste. Por isso, e para evitar "oito meses de campanha eleitoral", o CDS diz querer derrubar já o Governo, provocando eleições para a Assembleia da República em simultâneo com as europeias.

Não é provável que o Executivo caia: para isso, seria preciso que a esquerda se juntasse à iniciativa do CDS. Mas os centristas estão conscientes disto, e por isso mesmo falam num momento que servirá para "clarificar posições", da esquerda à direita (leia-se PSD).