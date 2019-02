Esquerda desvaloriza moção de censura do CDS. “Não pode ser levada a sério”

A 'geringonça' não treme. Pelo menos, não com a moção de censura ao Governo apresentada esta sexta-feira por Assunção Cristas. Comunistas e bloquistas acusam os democratas-cristãos de estarem a instrumentalizar o Parlamento para ganhar espaço eleitoral à direita.

"A poucos meses das eleições, [esta iniciativa] não pode ser levada a sério. É uma encenação motivada pela disputa com o PSD. O PCP, naturalmente., votará contra", afirmou o líder parlamentar comunista, João Oliveira.

Uma posição partilhada por Pedro Filipe Soares. "Percebemos que esta moção de censura tem mais a ver com o estado da direita do que com a realidade do país. O CDS utiliza a moção de censura para a campanha eleitoral. Não nos merece qualquer tipo de acompanhamento", garantiu o líder parlamentar bloquista.