“Contestação política e a moção de censura do CDS” em debate no “Expresso da Meia-Noite”

O "Expresso da Meia-Noite" desta sexta-feira vai dar espaço ao debate sobre a contestação política ao Governo e a moção de censura, iniciativa do CDS, que Assunção Cristas anunciou hoje. .

Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC, Pedro Silva Pereira, eurodeputado do PS, Pedro Mota Soares, deputado do CDS, e Pedro Magalhães, investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa são os convidados desta edição.

O debate será moderado por Ricardo Costa, diretor de Informação da SIC, e Bernardo Ferrão, subdiretor da mesma estação de televisão.