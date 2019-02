Carlos César desvaloriza “iniciativa irrelevante” de Cristas. “CDS tem-se radicalizado de forma muito impressiva”

Carlos César, presidente e líder parlamentar do PS, considera a moção de censura ao Governo apresentada por Assunção Cristas "irrelevante", que serve apenas a "política do espetáculo" e os objetivos eleitorais do CDS.

Em declarações aos jornalistas a partir da Assembleia da República, César teceu, aliás, duras críticas aos democratas-cristãos. "O CDS tem-se radicalizado de forma muito impressiva. Está mais extremista, excluiu-se do debate parlamentar. Não olha de frente o país, olha de lado o PSD", defendeu socialista, acusando o CDS de querer apenas "embaraçar o PSD" e aproveitar a "desorientação da atual direção" de Rui Rio.

Para o líder parlamentar o socialista, Assunção Cristas demonstra a incongruência de um partido que contestou a política expansionista de José Sócrates, aplicou o memorando da troika e agora "acha que se pode dar tudo, de todas as formas e sem qualquer limite.

César não deixou, ainda assim, de reconhecer que "há greves a mais, greves injustas e greves sem coração", deixando, subliminarmente, um apelo à contenção dos setores mais reivindicativos: ao contrário das greves do tempo da troika, contra "aqueles que tiravam quase tudo", argumentou o presidente do PS, "agora temos greves porque ainda não melhoramos tudo que alguns setores sociais acham que é possível melhorar".

"Vamos continuar a trabalhar para que não se de nova oportunidade à direita para afrontar a situação das famílias portuguesas, [com] os pés bem assentes no chão. Deixamos o espetáculo da política para outros", rematou Carlos César.