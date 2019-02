Marcelo às avessas com o Governo: “É preciso bom senso e capacidade de entendimento”

Para o Presidente da República, o clima de braço de ferro que o Governo tem alimentado com sindicatos de vários setores da administração pública, e que dá sinais de também querer manter com os privados que operam na Saúde, está a atingir um limite.

"Já disse e mantenho que é preciso bom senso e capacidade de entendimento", avisou Marcelo Rebelo de Sousa, esta tarde, em Belém. Antes, o Presidente já tinha discordado frontalmente da ministra da Saúde quando veio pedir "bom senso" depois de ouvir Marta Temido dizer na RTP que "não é o fim do mundo" se os privados romperem definitivamente com a ADSE.

Horas depois de a ministra ter dito no programa "Prós e Contras" que se os beneficiários da ADSE caírem no Serviço Nacional de Saúde não temos um problema grave - "Não vamos ficar reféns de interesses privados. O SNS nunca deixou ninguém à porta. É o fim do mundo? Não é!", Marcelo veio a público discordar.

"O que me preocupa mais é que aqueles que descontam para a ADSE de repente cheguem à conclusão que não vale a pena e a ADSE seja esvaziada. Isso seria mau para o país", afirmou. Para o Presidente, a hipótese de esse "milhão e tal de pessoas cair em cima do Serviço Nacional de Saúde, o que representaria um peso muito considerável", é motivo de apreensão: "poderia afetar muitos outros portugueses", alertou o PR.

Foi neste contexto que Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar que "haja bom senso e capacidade de entendimento". Porque "a ADSE é muito importante, não interessa que entre em crise, no sentido de as pessoas deixarem de acreditar nela - uma vez que é facultativa - e, por outro lado, que não haja a preocupação de não haver uma alternativa que evite a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde".

O Presidente lembrou que já tinha alertado para os riscos no setor há algum tempo. "Já falei talvez há dois meses ou há três meses, quando temi que se pudesse aproximar uma situação como esta. Temos de ver se é possível ainda compor a situação. Espero que sim", disse. E hoje voltaram os pedidos de "bom senso e capacidade de entendimento".

Sem se querer pronunciar sobre "nenhum processo específico" dos que estão a motivar conflitos com a administração pública, Marcelo deixou o recado ao Governo no seu todo: é preciso negociar e é um erro fazer prevalecer o braço de ferro em nome de uma alegada posição de força política.

Na Educação, o Presidente vetou o diploma sobre a recuperação de tempo na carreira dos professores por entender que o Orçamento do Estado obriga o Governo e os sindicatos a voltarem à mesa negocial. E não entende porque é que, passados quase dois meses, o Executivo ainda não se dispôs a voltar às negociações.

Para já, o PR evita assumir o papel que alguns sindicatos já lhe pedem, ou seja, o de mediador - Carlos Silva, da UGT, disse ao "Público" que Marcelo Rebelo de Sousa deve ajudar a mediar o clima de "sobressalto cívio e sindical" instalado. Mas fonte da Presidência afirma ao Expresso que "é cedo" para concluir o que terá o Presidente que fazer, para além do que já fez: dizer alto e bom som que é preciso treinar a "capacidade de entendimento".