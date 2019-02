António Costa arruma a casa e avança para a terceira remodelação do Governo

Uma mini-remodelação a oito meses das legislativas. Pedro Marques e Maria Manuel Leitão Marques têm viagem marcada para Bruxelas, rumo às eleições europeias. Pedro Nuno Santos e Nelson de Souza serão promovidos a ministros e, na calha, pode estar também a promoção de Mariana Vieira da Silva. A tomada de posse dos novos governantes deverá acontecer já na segunda-feira.

Pedro Nuno Santos, ainda secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, vai herdar as pastas das Infraestruturas e da Habitação — "pelouro" que estava antes no Ministério do Ambiente e de João Matos Fernandes, atual ministro do Ambiente e da Transição Energética, como explicava aqui o Expresso.

As alterações ao elenco governativo não se limitarão a este movimento. Tal como o Expresso antecipou a 7 de fevereiro, Nelson de Souza, atual secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, será igualmente promovido a ministro e fica com a tutela dos fundos comunitários., o que na prática significa que o atual ministério de Pedro Marques ficará dividido em dois.

A saída de Maria Manuel Leitão Marques, atual ministra da Presidência e Modernização Administrativa, para integrar, tal como Pedro Marques, a lista do PS às eleições europeias, abre outra vaga no Governo. Não é de excluir a hipótese de Mariana Vieira da Silva, atual secretária de Estado Adjunta do primeiro-ministro, ser a escolhida por António Costa para o lugar.

Afastada está em definitivo a saída de Tiago Brandão Rodrigues. Ao contrário da informação inicialmente avançada por alguns órgãos de comunicação social, o ministro da Educação não deixará o Governo.