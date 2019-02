Pedro Nuno Santos vai acumular Infraestruturas e Habitação

Um verdadeiro superministro. Quando se concretizar anunciada mini-remodelação, Pedro Nuno Santos, ainda secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e futuro ministro, deverá ficar com as pastas das Infraestruturas e da Habitação.

A informação foi inicialmente avançada pelo Diário de Notícias e confirmada entretanto pelo Expresso. Pedro Nuno Santos herda, desta forma, parte das competências que antes estavam no Ministério de Pedro Marques — que deixará o Governo rumo a Bruxelas — e de João Matos Fernandes, atual ministro do Ambiente e da Transição Energética.

A futura promoção de Pedro Nuno Santos a ministro foi noticiada na quinta-feira pelo Expresso. No entanto, e ao contrário do que avançou Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário, na SIC, o antigo líder da JS não ficará com o “pelouro” dos Transportes Urbanos, mas sim com a pasta da Habitação, competência que também pertence ao ministério de Matos Fernandes.

As alterações ao elenco governativo não se limitarão a este movimento. Também na quinta-feira, o Expresso antecipou a possível promoção de Nelson de Souza, atual secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, a ministro, devendo ficar com a tutela dos fundos comunitários. Neste cenário, o atual ministério de Pedro Marques ficará dividido em dois.

Outra possibilidade ainda em aberto é a saída de Maria Manuel Leitão Marques do Governo para integrar, tal como Pedro Marques, a lista do PS às eleições europeus. Ainda nada está fechado, mas a hipótese ganhou força nas últimas semanas. A confirmar-se esta saída, António Costa também teria de encontrar um sucessor (ou sucessora) da atual ministra da Presidência e Modernização Administrativa.