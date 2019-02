Santana Lopes: "Somos liberais. A esquerda não tem mais prerrogativas do que a direita ou o centro"

"O muro de Berlim caiu há 30 anos" e Pedro Santana Lopes encerrou o Congresso fundador da Aliança apostado em acabar com as meias-tintas em que até os partidos de direita - PSD e CDS - têm disfarçado convicções em nome da caça ao voto mais moderado.

"Somos liberais. Não queremos proibir os gostos de ninguém, mas também não aceitamos que o Estado proíba ou imponha costumes aos portugueses", afirmou. "A esquerda não tem mais direitos ou prerrogativas do que a direita ou o centro" e a Aliança posiciona-se como "um partido novo" disposto a combater "preconceitos ideológicos completamente ultrapassados".

Liberais na economia, assumem o combate ao Estado Social nos moldes atuais e contrapõem um Estado Solidário. "Assim como está não dá", afirmou Pedro Santana Lopes no discurso de encerramento do Congresso.

Repetitivo nos eixos principais da sua nova cartilha, insistiu nos ataques à "Frente de Esquerda (a Aliança não fala de geringonça)": "Em setores essenciais o que se passou nesta legislatura é um caso de mau Governo". Insistiu nas críticas a Bruxelas - "É imoral alguns países conseguirem cada vez maiores saldos comerciais à custa dos países mais pobres. É preciso uma maior exigência e Portugal tem que cuidar de si". Repetiu os ataques ao Estado na versão Frente de Esquerda - "só a cobrar impostos é que o Estado é eficiente". Reafirmou que o crescimento económico é a prioridade - "Sem isso não vamos ter dinheiro para pagar o modelo económico e social em que queremos continuar a viver". E voltou à carga nos avisos ao Presidente da República - "O Chefe de Estado tem convidado para o Conselho de Estado dirigentes de instituições internacionais para lhes chamar a atenção para a realidade do nosso país. Poderia fazê-lo com outros poderes do Estado e ajudar a promover um pacto para o crescimento económico". A Aliança vai manter Marcelo Rebelo de Sousa na berlinda.

"Aliança! Aliança!", o novo hino do novo partido estreou-se com força no Congresso em Évora e houve nas galerias quem vislumbrasse um cheirinho da Internacional (o vibrante hino do PCP). Mas também há um cheirinho a populismo: "Onde houver injustiças nõs vamos estar lá. Nas fábricas, nos hospitais, nas escolas". Marcelo, o populista que uns chamam "bom" e outros "light", vai ter concorrência.

Por último, duas notas a registar. Santana já pensa nas eleições regionais e passou a mão pelo eleitorado madeirense, acusando o Governo de fazer um autêntico "cerco financeiro" à Região. E começou a puxar pelos abstencionistas a pensar nos três atos eleitorais que aí vêm e que fecham com as legislativas de outubro.

Um novo papel do Estado é um eixo central na agenda da Aliança e atravessou os dois discursos do líder, nos dois dias do Congresso de Évora. "O Estado não tem dinheiro para satisfazer a Frente de Esquerda. Tudo tem um custo e mesmo o que alguns dizem que é tendencialmente gratuito tem um custo. O Estado só deve pagar segundo os rendimentos e as necessidades das pessoas. Não pode sustentar tudo e não pode sustentar empresas públicas desiquilibradas. Não podemos dar tudo a todos".

Os novos dirigentes da Aliança subiram ao palco. Santana - que tinha os cinco filhos a assistir e uma neta a gritar pelo "avô", puxou pelos galões do lance que arriscou ao cortar com o PSD: " Que outra nova força politica foi capaz de fazer isto em tão pouco tempo?"