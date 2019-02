Paulo Sande duro com a UE: "Ecoa um clamor sobre a ilegitimidade da Comissão Europeia"

Cabeça de lista da Aliança às europeias, defende o direito de veto dos Parlamentos nacionais na Europa e promete, com "três ou mais deputados" ser "intransigente" na UE. Paulo Sande diz que "poucos" como ele poderão propor a mudança na Europa. E estreou-se com duras críticas a Bruxelas: "Ignoram vezes de mais os problemas dos cidadãos".

Paulo Sande, o cabeça de lista da Aliança às eleições europeias de maio, estreou-se no Congresso de Évora com um discurso muito crítico das instituições europeias, Comissão Europeia à cabeça. "Ecoa um clamor público sobre a ilegitimidade da Comissão que não pode ser ignorado", afirmou, acusando a Comissão de "ignorar vezes de mais a inquietação e os problemas dos cidadãos europeus" e propondo o direito de veto dos Parlamentos nacionais a decisões de Bruxelas.

"A campanha da Aliança para a Europa é uma campanha de causas", anunciou o ex-assessor do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que aceitou alinhar com Santana pela "oportunidade de poder contribuir para a mudança da Europa e da relação de Portugal com ela". europeísta e federalista de sempre, Paulo Sande puxa pelos galões de quem "acompanha a integração europeia desde os primórdios da adesão até aos seus últimos acordes, cada vez mais desafinados". E promete saber "falar dela, do que corre mal e das soluções possíveis - dificilmente quem a conheça menos bem poderá fazê-lo".

E o que propõe o candidato da Aliança? "Mudar as regras institucionais e políticas para uma nova atitude portuguesa na Europa e em relação a ela", por forma a "devolver o processo de decisão aos cidadãos de cada um dos Estados membros". E como é que isso se faz? Paulo Sande propõe "um sistema de mandato negociado por parte da Assembleia da República que obrigue o Governo, em assuntos de grande importância para Portugal, a obter um mandato do Parlamento antes de avançar para os Conselhos de Ministros da UE; propõe também "aquilo a que no jargão europeu se chama o cartão vermelho" - permitir que um número de Parlamentos nacionais possa bloquear propostas da Comissão que violem o princípio da subsidiariedade; e defende uma vigilância mais apertada da forma como os Governos transpõem para a legislação nacional as diretivas comunitárias, para evitar o hábito dos Governo "acrescentarem regras escusadas".

Defensor da conclusão da União Económica e Monetária, Paulo Sande põe no entanto o dedo na ferida dos desequilíbrios "endémicos entre países excedentários e deficitários, do norte e do sul, da coesão e da contribuição líquida". Aqui, o candidato da Aliança diz que "é preciso dizer em voz alta que os excedentes orçamentais excessivos são tão contrários às regras do tratado como os défices excessivos".

Crítico da proposta da Alemanha que defende a criação de "campeões europeus" para rivalizar com a China a outras potências, Sande quer Portugal no centro desta discussão, contra a exclusão dos países mais pequenos. "Que fique decretada a proibição de chamarmos a Portugal país pequeno", afirmou.

Sobre as perspetivas financeiras da UE, Sande não defende impostos europeus mas assume que "sem aumentar os recursos próprios será difícil reforçar as verbas da coesão. E admite taxar as transações financeiras. "Não vale a pena é esconder a cabeça na areia".

Sobre os extremismos que pululam na Europa e no mundo, o cabeça de lista é taxativo: "Uma atitude moderada contra os extremismos não pode deixar de ser radical". Contra "o racismo, a pobreza, os guetos, a imigração desenfreada e sem regras, o ódio e o medo".

Olhando para os adversários dos outros partidos que vai encontrar nas europeias, Paulo Sande foi cáustico com "os que estão lá há muito tempo e não creio que acrescentem algo de novo ao que fizeram". E com os que "são invisíveis e poucos portugueses os conhecem".

Assumindo, "sem falsas modéstias" "que poucos poderão encarnar melhor o desejo de mudança e a capacidade de a propor", Sande garante "não ser invisível" em Bruxelas e ajudar "a traduzir o europês para português". Resta saber como funcionará o ticket Sande/Santana na campanha eleitoral.