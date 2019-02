Partido de um homem só? "Bom dia, eu sou o Faustino, de Leiria", "Bom dia a todos, eu sou a Teresa"

É preciso contrariar que Aliança é um partido unipessoal e o Congresso começou com os delegados a apresentarem-se um por um. Protagonistas, precisam-se. Mas as coisas são o que são. Rosário Águas apresentou o programa do partido: "Isto nasceu da iniciativa destemida e da ousadia de um homem"

Imagine um evento onde ninguém se conhece e tudo começa com uma sessão de cumprimentos. Foi assim o arranque da Aliança. Um longo desfile de apresentações, com cada um dos 600 delegados a apresentar-se ao Congresso. "Bom dia, eu sou o João, da Covilhã", "Bom dia, sou o Miguel, do Cartaxo", "Bom dia a todos, eu sou o Faustino, de Leiria" ... . A Aliança tem uma problema à nascença: não pode cristalizar a imagem de "partido de um homem só". O slogan do palco "das pessoas para as pessoas" também foi a pensar nisso. Pedro Santana Lopes fez tudo para quase passar despercebido no arranque deste dia.

Quase passou despercebido. Mas as coisas são o que são e Rosário Águas, a ex-barrosista e santanista de sempre, que integrou Governos de Durão Barroso e de Santana Lopes e que ao lado de Santana trocou o PSD pela Aliança, quando subiu ao palco para apresentar o Programa do partido, disse o óbvio: "Este partido nasceu da iniciativa destemida e da ousadia de um homem". E "da vontade de muitos portugueses que não se conformam, com as desigualdades, com o crescimento anémico ...".

Rosário Águas inaugurou o discurso que vai marcar este Congresso. "É preciso assumir com determinação uma alternativa para o país", "É preciso um partido novo", "É preciso uma gestão do Estado e dos serviços públicos exemplar, com tolerância zero ao desperdício". Uma nova visão do Estado é um eixo central da novo partido, que quer trocar o Estado Social pelo Estado Solidário, o Estado que tem que dar tudo a todos pelo Estado que protege os que precisam. Santana Lopes vai falar disso quando apresentar a moção de estratégia da direção nacional do partido este sábado à tarde.

Nuno Botelho

CAP no Congresso: "As vacas não voam"

A manhã foi sui generis. Apresentação de pessoas, apresentação do programa, apresentação da Plataforma Digital (onde o partido quer promover debates e tomar o pulso à sociedade) , apresentação dos hinos.

A escolha de Évora, para além de ser um sinal da aposta no interior, também foi pensada com o olho na agricultura, setor económico que o partido quer valorizar e por isso convidou o secretário geral da CAP para falar. Luís Mira atirou-se ao Governo: "Há politicos que dizem que as vacas voam mas as vacas não voam", afirmou. Mais: "Para o país aproveitar bem os fundos de Bruxelas é preciso que o Estado funcione bem e que o Ministério da Agricultura seja eficiente. Mas não tem sido. É necessário criar condições para responder ao grande numero de projetos de investimento que existem e que não têm resposta. O país não pode desperdiçar a sua capacidade de investir neste setor", afirmou. Avisando que os fogos hoje, com as alterações climáticas, não podem ser prevenidos nem combatidos sem se olhar para floresta, "não com legislação, mas com iniciativas". Para Luís Mira, é preciso "Um Portugal com Aliança".

Festival da Canção: militantes escolhem hino

Gargalhada geral quando Luís Cirilo, outro ex-PSD que se passou para a Aliança, subiu ao palco para anunciar que se seguia a apresentação dos hinos da Aliança, ou melhor, das propostas de hinos que vão ser colocadas na Plataforma Digital para depois serem submetidas à votação dos militantes que escolherão "o hino". "Fiquem descansados que não sou eu que vou cantar ...".

O primeiro hino (da autoria de Carlos Pinto, outro ex-PSD e ex-dinossauro autárquico na Covilhã) não aqueceu a sala. "Tempo para sorrir, tempo para sonhar", de José da Câmara, conseguiu pôr jornalistas a dançar (prova de que pega em campanhas eleitorais). Mas o que pôs a sala a aplaudir de pé foi o "Aliança, Aliança" de António Pinto Basto. Faltava o grupo de cante alentejano Coral do Desassossego (prenúncio de vida para a Aliança?), que embalou os congressistas para o almoço. O arranque da tarde cabe ao líder do partido. Dirá "Boa tarde, sou o Pedro Santana Lopes"?