PSD prepara proposta para círculos uninominais

A “reforma do regime”, e em particular a reforma do sistema político, é uma das principais bandeiras de Rui Rio. A poucos meses das legislativas, o PSD está a preparar uma iniciativa para a alteração do sistema eleitoral para a Assembleia da República, com a introdução dos círculos uninominais. A proposta ainda não está pronta, mas o trabalho está adiantado e, já na semana que vem, as linhas essenciais da proposta do PSD para um novo sistema eleitoral serão apresentadas na convenção do Conselho Económico e Social (CEN). Depois, essas ideias entrarão no programa eleitoral.

Este não é um tema das dezasseis secções do CEN, porém, tendo em conta a prioridade que Rio quer dar ao assunto, e por existir um grupo a trabalhar estas matérias, os sociais-democratas vão incluir também este ponto na agenda da convenção de dia 16, em Santa Maria da Feira. Uma das salas terá um painel sobre reforma do sistema eleitoral e novas regras de funcionamento do PSD — são os dois temas principais a que se dedica o grupo liderado por Pedro Rodrigues, antigo líder da JSD a quem Rio pediu propostas para a renovação do sistema político e a alteração dos estatutos do partido. O grupo conta com a colaboração de um “conselho de sábios”, presidido por Francisco Pinto Balsemão.

