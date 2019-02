O ‘velho guerreiro’ que quer baralhar a direita

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa vão ser protagonistas do 1º Congresso da Aliança, o novo partido de Pedro Santana Lopes, que nasceu de uma rutura com o PSD. A nova formação partidária propõe juntar-se ao PSD (e ao CDS) depois das legislativas, e tem duas prioridades no bolso: ajudar a demolir a imagem do primeiro-ministro e da sua “frente de esquerda” e desafiar o Presidente da República (de direita) a “empenhar-se mais do que na habitual solidariedade com o Governo”.



O nascimento de um partido tem que se lhe diga e a experiência de décadas do líder da Aliança — que já foi “menino guerreiro” depois de ter sido primeiro-ministro e continua, 40 anos depois, a não desistir do combate — não conseguiu evitar ruído na linha no que toca à democracia interna.

