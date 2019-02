Martins da Cruz: "Não podemos falhar"

No congresso fundador do Aliança, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros citou Marguerite Yourcenar: "A política é a arte de ocupar os espaços". É o que Santana Lopes está a tentar fazer.

António Martins da Cruz foi diplomata, embaixador, assessor de Cavaco Silva em São Bento, próximo de Durão Barroso nas Necessidades, ministro dos Negócios Estrangeiros durante o barrosismo, colaborador de Luís Filipe Menezes na câmara de Gaia, e amigo de Pedro Santana Lopes "há mais de 30 anos". Agora, mais do que isso, é um dos notáveis que arriscaram e transitaram do PSD para a Aliança, pelo que não convém que corra mal a nova experiência da direita: "Não podemos falhar!" E citou Marguerite Yourcenar: "A política é a arte de ocupar os espaços". É o que Santana Lopes está a tentar fazer.

O antigo MNE fez uma intervenção a olhar para o mundo, não só sobre o lugar de Portugal, mas também sobre o papel da Aliança à luz da "fragmentação dos partidos tradicionais" na Europa. "A rigidez do nosso sistema político assenta em partidos tradicionais, como se não fosse possível aderir a outras vias políticas".

Falou da sua "experiência internacional", que lhe permitiu ver nascer "projetos políticos inovadores, que já cresceram e se afirmaram em países como Espanha, França e Itália" - embora não tenha dito de que projetos políticos estava a falar, criticando os partidos portugueses de viverem num "casulo", em que o que dizem não se distingue da linguagem dos políticos em Berlim, Paris ou Bruxelas. Os novos partidos "são exemplos de vitalidade da sociedade civil. O que é que esses países têm melhor do que nós para não o fazermos em Portugal?", questionou.

Em França, os coletes amarelos estão a "tentar furar esse bloqueio, embora nem sempre bem", referiu, para depois desferir à Europa as críticas que se esperava ouvir na Arena de Évora. "Estamos aqui para imprimir novos rumos a Bruxelas. Não queremos uma Europa esotérica para as pessoas, que não diz nada a ninguém". Justificou a linha atlantista da política externa apesar de Trump, e lembrou que as chancelarias vão estar atentas ao que se está a passar em Évora.