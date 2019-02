Marcelo pressiona PSD e CDS para evitar veto na Saúde

Marcelo Rebelo de Sousa pediu a proposta de Lei de Bases da Saúde que o Governo enviou para o Parlamento e ficou otimista. O Presidente da República concluiu que “talvez a versão final do diploma tenha hipóteses de ter o apoio do PSD e do CDS”. Pela sua parte, basta que os dois partidos à direita se abstenham (não é preciso que votem a favor) para que o Presidente arrume o veto e aceite promulgar a lei.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)