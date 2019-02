Celso, o desafiador: um Aliança contra "a oligarquia"

Celso Nunes é o militante que quis apresentar uma moção de estratégia ao Congresso: primeiro, não podia; depois já pôde. Precisava de 100 assinaturas, não as tinha, mas Santana deu-lhe carta branca. Atirou "a pedra ao charco": "Sabem qual é a ideia que as pessoas têm lá fora dos partidos?"

"Eu não concebo um país onde as pessoas têm medo de falar". Celso Nunes é o militante da Aliança que não parece ter medo de falar mas que a direção da Aliança começou por ter medo de ouvir. Quando disse que ia apresentar uma moção de estratégia global, o diretor executivo, Luís Cirilo, disse-lhe "Não há tempo", ele protestou e o líder do partido interveio. Depois dum telefonema "bacano" com Santana, ficou combinado: Celso falaria. E o arranque da tarde deste sábado no Arena de Évora foi dele .

"Sabem qual é a ideia que as pessoas têm lá fora dos partidos?" Que são uns "lambe botas". No que depender de dele, "a Aliança será diferente. Sem leis de ferro dos oligarcas", referiu, numa citação quase direta do cientista político Robert Michels, que estabeleceu a lei de ferro dos partidos políticos, no anos 20 do século XX.

Celso é "um liberal" mas acha que "o Estado tem que regular, para o capitalismo não ser uma selvajaria". Entretanto, dois congressistas tentaram interrompê-lo, quando criticou o facto de os delegados terem chegado atrasados ao congresso, mas continuou para além dos dez minutos que lhe tinham sido reservados. Apontou depois quatro das ideias das 14 grandes áreas de governação que identificou e que trouxe para Évora num documento de 35 páginas: liberdade, educação, desenvolvimento sustentável e federalismo europeu.

A maior clivagem com Santana, que quer bater o pé à Europa, será a defesa do "caminhar em em direção ao federalismo" e do "aprofundamento" da integração europeia.

No plano do desenvolvimento sustentável, apesar de ser um liberal para quem o Estado não se deve intrometer na liberdade individual, defende políticas ativas na "prevenção de doenças", por uma "vida mais saudável", mas também atenção à "qualidade da água". Na Educação, passou pelos clichés da formação ao longo da vida, da luta contra o abandono escolar ou da "democratização do ensino de qualidade" de modo a não ser uma coutada "das elites".

"Gostaria que o nosso partido fosse ambientalista, que defenda o ambiente de forma transversal, estimulando o uso de energias renováveis contra o desperdício energético", afirmou.

O desconhecido Celso Pereira Nunes não entusiasmou a plateia, mas como ainda era uma incógnita minutos antes da intervenção, também não embaraçou o congresso. Santana até nem acha que as suas ideias sejam todas de deitar fora. Aproveitará alguma?