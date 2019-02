Ana e Bruno, as caras novas de Santana

Ana Pedrosa Augusto é advogada no escritório de Rogério Alves. Bruno Ferreira da Costa é professor universitário de Ciência Política na Universidade da Beira Interior. Foram eles a voz de Santana Lopes na apresentação da moção de estratégia global da direção nacional da Aliança. Estava previsto que fosse Santana a falar mas o líder passou a palavra. Precisa de lançar rostos novos, precisa de esbater a imagem de um partido unipessoal, e puxou pelos dois rostos mais mediáticos da juventude da Aliança, que têm protagonizado os vídeos temáticos do partido no Youtube.

Originais no formato, apresentaram a moção a dois: ora um, ora outro, fala ela, fala ele, fala ele, fala ela, foram lançando as grandes linhas da Moção intitulada "Um partido às direitas". Prioridade: "Só podia ser o crescimento económico do país". Bruno ataca a Frente de Esquerda: "Este Governo dispôs de condições únicas para fazer mais e melhor. Era obrigatório estarmos a crescer acima dos 3%. O Governo falhou".

Ana fala deste Congresso como "um momento de libertação de uma agenda destruidora". A Frente de Esquerda não sai do fofo: "Um Estado eficiente não pode viver à custa das famílias. Metade dos nosso vencimentos vai para impostos. Os nossos impostos não são geridos de forma eficiente. Como é que podemos viver assim?"

Bruno pega na bandeira da Saúde: "Esta Frente de Esquerda conseguiu levar à quase falência o nosso Serviço Nacional de Saúde, e em clima de guerra permanente com os profissionais de saúde". A Aliança defende seguros de saúde generalizados, o Estado deve assumir um papel "complementar", num sistema de "complementaridade entre entidades públicas, privadas e do terceiro setor. A Aliança abana o Estado também na economia: "O Estado tem que descomplicar. As empresas têm que subsistir, como é que vamos viabilizar as empresas?", pergunta o jovem universitário? Defendemos a redução do IRC. Precisamos de um sistema fiscal estável e previsível".

Ana é mais poética. Fala de "abraçar desafios", de "princípios e valores", do que já fizeram nos poucos meses que levam de vida. Parece animada, porque "já marcámos presença, já nos conhecem".

Sentado na primeira fila do palco, Pedro Santana Lopes nunca esteve tão discreto num Congresso. Antes de usar da palavra, quer dar voz aos novatos. Um partido novo é assim