Moção de Santana espera para ver se apoia recandidatura de Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa é uma incógnita para o novo partido de Pedro Santana Lopes, que ainda não garante vir a apoiar a recandidatura do atual Presidente da República. Na moção "Um país às direitas" que levará ao primeiro Congresso da Aliança, sábado e domingo, em Évora, a direção do partido assume que será "exigente" com o Chefe de Estado e que espera para ver como Marcelo cumprirá a segunda metade do mandato para depois decidir o que fará nas presidenciais.

"A Aliança deve ser especialmente exigente com o PR", lê-se no documento publicado no site do novo partido. E o que exige a Aliança? "Que o Presidente se empenhe mais que na habitual solidariedade com o Governo, na prossecução das grandes causas nacionais, como sejam o crescimento económico, a coesão territorial e as mudanças na Justiça".

"Em devido tempo, a Aliança fará o balanço necessário e tomará uma decisão sobre as eleições presidenciais", concluem, depois de acusarem Marcelo de ter sido "complexo" de analisar até aqui. Por um lado, porque "surgiu, talvez demais, em salvação do Governo". Mas porque também soube "fazer bem à auto estima dos portugueses" e "ser exigente com o Executivo, normalmente nos casos mais graves". Para a segunda metade do mandato, Santana espera que Marcelo consiga mobilizar o país "para as grandes causas".

O grande objetivo político apontado na moção é, no entanto, outro e mais ligado ao resultado das eleições legislativas. Depois de ter proposto "a constituição de uma coligação pós-eleitoral que assegure uma nova maioria no Parlamento, apta a dar suporte a uma alternativa democrática e patriótica de Governo", o partido de Santana Lopes declara disponibilidade para integrar "um Governo de centro-direita".

Ao longo de 21 páginas, a moção da direção nacional da Aliança elenca 10 prioridades, do crescimento económico (que exigem acima dos 3% da média da união Europeia) e que classificam de verdadeiro "desígnio nacional", à redução da carga fiscal a começar pelas empresas, passando pela revisão da lei eleitoral (querem círculos uninominais e um círculo nacional de compensação), pelo financiamento da saúde assente na generalização dos seguros de saúde, pelo combate à corrupção, pela defesa da coesão territorial e pela educação.

O Congresso da Aliança começa este sábado em Évora e está anunciada pelo menos mais uma moção da estratégia global de um militante da Madeira que, embora não tenha reunido as 100 assinaturas previstas no regulamento eleitoral do Congresso, já teve a garantia do líder do partido que verá a sua moção aceite e discutida.

A Presidente da Mesa é a reitora da Universidade de Évora. No domingo serão eleitos os novos orgãos do partido. Santana Lopes fala no sábado e no domingo, quando se espera um discurso "de combate" ao Governo #da frente de esquerda".