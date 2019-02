Marcelo responde a Cristas sobre os enfermeiros: “É preciso aguardar pela decisão do tribunal”

"Este é o tempo de acatar a requisição civil e aguardar pela decisão do tribunal", afirma Marcelo Rebelo de Sousa ao Expresso, em resposta a Assunção Cristas, que esta manhã desafiou o Presidente da República a moderar o conflito entre os enfermeiros e o Governo.

Para o Presidente, que na véspera à noite já tinha dito na TVI que há "problemas de legalidade" na greve financiada por crowdfunding e que considerou "intolerável" os enfermeiros responderem à requisição civil com a ameaça de faltarem ao trabalho, a prioridade é "evitar ilegalidades descaradas".

"Agora, as coisas estão colocadas no patamar certo. Quem quer contestar uma requisição civil deve recorrer aos tribunais", explica o Presidente. "Eu vou esperar pelo desfecho do processo judicial", concluíu.

Quinta-feira à noite, na Circulatura do Quadrado, Marcelo não rejeitou a requisição civil decretada pelo Governo. Afirmou que "o Governo diz que não foram cumpridos os serviços mínimos. E se isso for verdade, está preenchido o requisito para a requisição civil". Os tribunais decidirão.

A líder do CDS apelou esta sexta-feira ao Presidente para que, com os seus poderes constitucionais, possa ajudar a moderar este conflito". Cristas apontou para os poderes de "autoridade" e "moderação" atribuídos ao Presidente da República.

Autoridade foi precisamente uma das palavras utilizadas por Marcelo quando, na quinta-feira, afirmou que "é intolerável pensar que se pode responder a uma decisão legal a (requisição civil) dizendo: não acatamos". "O Presidente da República vai ser muito claro: muito afeto mas com autoridade."

Mais moderação, para já é cedo. O Presidente está em contacto com o Governo e nunca recebeu a bastonária dos enfermeiros nem dirigentes sindicais desde que este conflito subiu de tom. Na quinta-feira, afirmou mesmo aos jornalistas que tinha sabido da requisição civil "pelos órgãos de comunicação social".