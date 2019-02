Marcelo muda de ideias na Lei de Bases da Saúde: “Redescobri que há espaço para um acordo”

Marcelo Rebelo de Sousa começou a deixar cair a ideia de veto à nova Lei de Bases da Saúde aprovada pelo Governo. "Redescobri espaço para um acordo", afirma agora o Presidente da República, depois de nas últimas semanas ter feito uma enorme pressão sobre o diploma do Executivo e ter assumido preferir o articulado apresentado pela comissão presidida pela ex-ministra da Saúde Maria de Belém.

Agora, Marcelo diz que "esta proposta (do Governo) não fica muito longe do texto da comissão" e garante que "não há veto prometido nenhum". Porque "o articulado (da lei do Governo) não é igual ao preâmbulo".

Marcelo abordou o tema na quinta-feira à noite, durante a sua participação no programa da TVI Circulatura do Quadrado. "O ponto mais polémico é o problema dos sectores - público, privado, social e trabalhadores independentes - que devem articular-se segundo o princípio da cooperação", começou por explicar o Presidente. Para concluir que, aparentemente, essa cooperação estará garantida.

"O que está escrito é que, dentro do SNS, a gestão seja pública, mas há a previsão expressa de contratos com o sector social, privado e trabalhadores independentes sempre que necessário, a título subsidiário e temporário", afirmou. Sem nunca se referir à exigência que chegou a colocar em declaração feita ao Expresso de uma lei que não fosse aprovada só à esquerda, Marcelo aposta agora em neutralizar o pendor mais esquerdizante do diploma e opina que a clivagem entre a esquerda e a direita é, afinal, mais "retórica" e mais aparente do que real e tem sobretudo que ver com "discursos mais conflituantes por causa do ano eleitoral".

"Achei que havia um acordo implícito no domínio da saúde e parece-me. Redescobri que talvez exista", concluiu. O facto de a lei não ter sido aprovada com os votos do PSD mas apenas com os da esquerda deixou de ser problema.