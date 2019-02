Diretor nacional da PSP foi nesta sexta-feira a Belém

A visita do Presidente da República ao bairro Jamaica foi sem aviso prévio? A audiência que concedeu ao mais alto responsável da polícia, também. Marcelo recebeu esta sexta-feira, fora da agenda divulgada, o diretor nacional da PSP com quem abordou, entre outras coisas, a polémica em que se viu envolvido após ter ido ao bairro do Seixal.

Vários sindicalistas das polícias foram duros a criticar o Presidente por ter ido ao Jamaica e ter tirado fotos com alguns dos moradores que se tinham envolvido em confrontos com agentes da PSP. Alguns deles queixaram-se mesmo de nunca terem sido recebidos pelo Chefe de Estado. Mas Marcelo manteve-se na sua: vários dirigentes sindicais já foram recebidos em Belém por assessores do PR e o próprio Presidente prefere manter-se na via institucional.

Chamou o dirigente nacional das polícias. Não houve declarações à imprensa.