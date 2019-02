Paulo Rangel vai ser o cabeça de lista do PSD nas eleições europeias

O eurodeputado Paulo Rangel vai voltar a ser o cabeça de lista do PSD às eleições europeias de 26 de maio, anunciou esta quinta-feira o presidente do partido, Rui Rio.

Em conferência de imprensa, na sede nacional do PSD, em Lisboa, já com o candidato na sala, Rui Rio anunciou que o nome de Rangel foi proposto por si à Comissão Política Nacional do partido e será aprovado posteriormente em Conselho Nacional.

Aos 50 anos, Paulo Rangel será pela terceira vez o cabeça de lista do PSD às eleições europeias, depois de se ter estreado como 'número um' em 2009 e repetido o lugar em 2014, então numa lista de coligação PSD/CDS-PP.

Rui explicou ter escolhido Paulo Rangel devido a “cinco características” - gosto pelos assuntos europeus, elevado potencial cultural, intelectual e profissional, experiencia política, conhecimento dos dossiers europeus e peso político na Europa.

Rangel desafia Costa a esclarecer se PS tem “candidato disfarçado de ministro”

Na sua intervenção, Paulo Rangel, desafiou o primeiro-ministro a esclarecer se está a fazer o "aproveitamento de um cargo ministerial" para promover o seu candidato, o ministro do Planeamento, Pedro Marques, a Bruxelas.

"Neste momento, subsiste a legítima suspeita de que houve o aproveitamento de um cargo ministerial para engendrar, lançar e promover um candidato", afirmou, acrescentando: "Não nos compete fazer fé em especulações mediáticas, mas, diante do risco que temos tido, nos últimos dois meses um candidato disfarçado de ministro, e um ministro em campanha dissimulada, desafio o primeiro-ministro a fazer um esclarecimento".