Mulheres deixam de poder entrar de graça nas discotecas bascas se os homens tiverem de pagar

Os estabelecimentos noturnos de diversão não poderão deixar entrar as mulheres de graça enquanto obrigam os homens a pagar. Esta deverá ser a principal consequência prática do diploma agora aprovado pelo governo basco. É um documento que regulamenta a lei basca sobre espetáculos públicos e actividades recreativas, en vigor desde 2015.

Entre normas sobre condições e horários de funcionamento, qualificações e identificação dos porteiros, inadmissibilidade de menores e de armas dentro do estabelecimento, exigências de comportamento dos clientes e proibição de discriminações várias (por raça, deficiência ou orientação sexual, entre outros aspectos), consta a que impede a diferenciação dos sexos no que se refere ao pagamento da entrada.

O objetivo, para organizações de mulheres que aprovam a medida, é o de acabar com a prática de "tratar a mulher como mercadoria, porque onde vão as mulheres vão os homens", como disse no ano passado a presidente de uma associação de mulheres juristas a propósito de um processo judicial em que a questão se pôs.

Outra defensora dos direitos das mulheres, uma advogada da organização Women's Link, disse na altura que o tribunal, embora tivesse multado o pub que era objeto de queixa, não fora suficientemente veemente a rejeitar que se "coisifique as mulheres e se as trate como objeto, como um adorno para atrair a clientela masculina".

É isso mesmo que se pretende agora conseguir no País Basco. O novo regulamento, que estará em vigor a partir de abril, visa conciliar o direito ao ócio "e o resto dos direitos que assistem à cidadania", conforme explicou a conselheira (ministra) de segurança do governo basco, Estefanía Beltrán de Heredia, citada pelo diário El País.