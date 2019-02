Governo aprova plano de intervenção para as 191 pedreiras em situação crítica

O Conselho de Ministros deu nesta quinta-feira luz verde ao “Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica”. Nos termos da Resolução, são decretadas medidas para as 191 pedreiras de maior risco (13% do total), 34 das quais carecem de uma intervenção imediata

Os empresários que exploram as quase duas centenas de pedreiras do país em situação crítica (ou os proprietários dos terrenos, se as mesmas estiverem abandonadas) vão brevemente receber as notificações da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) para garantirem as condições de segurança nos respetivos locais.

Serão os primeiros passos, práticos, da Resolução do Conselho de Ministros aprovada nesta quinta-feira. O diploma assenta num estudo mandado elaborar pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, na sequência da derrocada da estrada de Borba, em que morreram cinco pessoas.

Segundo o “Plano de Intervenção nas Pedreiras em Situação Crítica”, que passou a pente fino as 1426 pedreiras do continente das classes 1 e 2 (as de maior dimensão e complexidade e cujo licenciamento depende da Administração Central, através da DGEG, há 191 pedreiras em “situação crítica” (13% do total). Dessas, 34 carecem de uma intervenção imediata, a concretizar já neste ano.

Das várias medidas preventivas elencadas pelo estudo, 54 destinam-se a evitar o “colapso ou abatimento de caminhos públicos, estradas municipais ou estradas nacionais”.

Os trabalhos agora impostos pela Resolução do Conselho de Ministros passam pela sinalização de pedreiras, a sua vedação e a realização de obras para reforço de taludes, por exemplo. O caderno de encargos varia consoante as condições de cada pedreira. Os trabalhos de sinalização serão assegurados pela EDM (Empresa de Desenvolvimento Mineiro, que integra o Setor Empresarial do Estado).

Segundo o relatório elaborado pelo ministério do Ambiente, das 191 pedreiras em situação crítica, 116 precisam de ser sinalizadas e em 142 terão de ser colocadas vedações (o perímetro total a vedar ascende a 174 kms). Já 178 necessitam de algum tipo de obra.

Intervenções poderão custar 34 milhões de euros

Para as 34 pedreiras que terão de ser intervencionadas já neste ano, é estimado um valor de 14 milhões de euros (a suportar pelas empresas ou proprietários dos terrenos). O montante exclui o custo das obras.

Caso os responsáveis pelas pedreiras não cumpram os termos da notificação, organismos da Administração Central farão as obras coercivamente (com recurso aos dinheiros do Fundo Ambiental) e pedirão depois o ressarcimento desses valores aos empresários ou donos dos terrenos. A Assimagra (a associação empresarial do sector) disponibilizou-se entretanto para colaborar na execução de trabalhos que sejam necessários.

Em caso de incumprimentos da notificação, o Ministério do Ambiente, através da DGEG, avançará com uma participação ao Ministério Público, por crime de desobediência.

Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros, a DGEG e EDM serão providas dos "recursos indispensáveis e prever a adoção dos procedimentos contratuais admitidos na lei para situações de manifesta urgência".

Para isso, o Fundo Ambiental alocará cerca de 2,2 milhões de euros/ano em 2019, 2020 e 2021 (período previsto para executar o Plano de Intervenção).

Na elaboração da listas das pedreiras em situação crítica foram unicamente contemplados fatores de risco para o exterior (vias públicas, residências ou outros bens de terceiros, etc…), e não os perigos exclusivos para o exercício das atividades laborais no interior da pedreira.