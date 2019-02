Secretário de Estado suspende relações institucionais com Ordem dos Enfermeiros

O secretário de Estado Adjunto da Saúde, Francisco Ramos, anunciou a suspensão das relações institucionais com a Ordem das Enfermeiros (OE), decisão justificada pelas “posições que têm sido tomadas pela bastonária em sucessivas ocasiões e, em particular, no que diz respeito à greve ‘cirúrgica’, que tem vindo a apoiar publicamente”.

Em comunicado, Francisco Ramos lembra que a greve mais recente “tem vindo a afetar vários centros hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e, desde dia 31 janeiro, já levou ao cancelamento de mais de 650 cirurgias”.

O secretário de Estado informa que a suspensão das relações institucionais, “temporariamente”, foi comunicada em reunião com a bastonária Ana Rita Cavaco e com o vice-presidente da Ordem, Luís Barreira.

“O SEAS considera não existirem condições para dar continuidade às reuniões regulares com a Ordem dos Enfermeiros, dado que a sua bastonária tem extravasado as atribuições da associação profissional que representa”, pode ler-se na nota. Entre elas, “a regulamentação e disciplina da profissão de enfermagem, a garantia do cumprimento das regras de deontologia da profissão e a regulação do exercício da profissão”.

A suspensão “não colocará em causa as relações entre o Ministério da Saúde e os profissionais de enfermagem”, conclui o comunicado.