Marcelo vai explicar ida ao Jamaica

O Presidente da República vai explicar aos jornalistas o contexto da sua visita de ontem ao bairro Jamaica. Depois de ter sido acusado por dirigentes sindicais da PSP de "discriminação" pela forma como se juntou aos moradores do bairro que há dias se envolveram em confrontos com a polícia, Marcelo Rebelo de Sousa disponibilizou-se a falar.

Ao fim da tarde de hoje, no âmbito da audiência que vai conceder em Belém a um grupo de cuidadores informais, Marcelo vai responder a perguntas dos jornalistas. E o tema Jamaica será obrigatório.

Fonte da Presidência rejeita a ideia de que o PR nunca ouviu os polícias - "vários dirigentes sindicais foram recebidos em Belém por assessores do Presidente" - e antecipa que Marcelo não vai responder diretamente à PSP. Vai explicar "que a visita ao bairro Jamaica foi para ver no local como as pessoas vivem". "O PR recusa-se a admitir que há anormalidade na relação com a polícia ou que há duas partes", acrescenta a mesma fonte