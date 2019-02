PCP condena Governo português pelo reconhecimento de Juan Guaidó

O PCP condenou esta sexta-feira o reconhecimento pelo Governo português de Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela, considerando que a posição do executivo revela “uma intolerável afronta à soberania e independência da República Bolivariana da Venezuela, ao povo venezuelano, à Carta das Nações Unidas e ao Direito Internacional”.

“Não é com o alinhamento com aqueles que são responsáveis por tentativas de golpes de Estado, violência e terrorismo, sanções e bloqueio económico (...) que se defenderão os interesses do povo venezuelano e do povo português, incluindo da comunidade portuguesa naquele país”, afirma o partido no comunicado onde reage ao anúncio feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Na nota, em que o PCP se refere a Guaidó como o “‘presidente’ fantoche nomeado pela Administração Trump para a Venezuela”, e onde é mencionado também o apoio manifestado pelo PSD e do CDS, o partido fala em desrespeito à Constituição da República Portuguesa.

“O Governo PS opta pelo apoio aberto à operação golpista contra a Venezuela, tornando-se assim co-responsável pela atual escalada de agressão levada a cabo pelos EUA, apoiada pela UE, e pelas suas graves e perigosas consequências”, acusam os comunistas.

“O PCP considera de extraordinária gravidade tal posição de seguidismo com a acção de ingerência contra a Venezuela, alinhada com os sectores mais agressivos, golpistas e reacionários, responsáveis por outras agressões, como contra o Iraque, a Líbia ou a Síria”, pode ler-se ainda.

“A única posição consentânea com a defesa da paz, dos interesses e aspirações do povo venezuelano é o respeito do seu direito a decidir, sem ingerências externas, o seu futuro”, conclui o comunicado.