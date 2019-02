Marcelo foi ao bairro Jamaica às escondidas

Quando Marcelo Rebelo de Sousa não tem agenda oficial, nunca se sabe. Hoje, a Presidência não divulgou a agenda, mas Marcelo visitou o polémico bairro da Jaimaica no Seixal.

Foi ao volante do seu carro para uma visita "de observação" e durante uma hora contactou com moradores do bairro e da comunidade cigana que vive paredes meias.

Marcelo não comunicou previamente que ia ao Jamaica, nem ao presidente da Câmara do Seixal. Foi recebido pelos dirigentes da associação de moradores, com quem conversou e acompanhou numa bebida. E visitou as crianças que vivem no centro comunitário.

O Presidente foi informado dos prazos previstos para as demolições no bairro e respetivo plano de reabilitação. Saiu convidado para uma festa que o levará de volta ao local, oportunamente.