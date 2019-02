Medina e Moreira não se entendem quanto à transferência de competências às autarquias

A transferência de competências do Estado para as autarquias está a gerar polémica e o confronto das duas maiores cidades do país. Se Lisboa aceita um "processo desejado", o Porto rejeita-o por considerá-lo uma "falsa descentralização", que transformará a cidade numa "subdireção regional" do poder central.

As posições de Fernando Medina e de Rui Moreira sobre este assunto não podiam estar mais afastadas. Para Medina, a transferência de competências "vai permitir queos cidadãos tenham melhores serviços em áreas importantes". O autarca lisboeta dá como exemplos as áreas da frente ribeirinha, o parque das EB 2-3 [escolas do segundo e terceiro ciclo] ou a área dos equipamentos de saúde, com "problemas que se arrastam há muito tempo" e que o "pacote" da transferência de competências permitirá à autarquia de resolver.

Medina apenas critica que a negociação, feita através da Associação de Minucípios, se tenha traduzido "numa legislação igual para todos os concelhos, independentemente da dimensão de cada um, o que acabou por nivelar por baixo o que se conseguiu". Lisboa, diz o edil, "quis esta transferência e gostaria que se tivesse ido mais longe".

Do lado oporto está Rui Moreira, que jé em setembro tinha avisado que o Porto não aceitaria uma transferência às cegas, e que agora voltou a rejeitá-la, atacando o modelo por "falso", uma vez que transfere "tarefas suborçamentadas e não verdadeiras competências" e contraria o acordado em abril de 2018, na cimeira de Sintra, entre todas as autarquias das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, o primeiro-ministro e o Presidente da República.

"Acertar uma coisa e depois fazer diferente é um mau princípio político", sublinhou ao Expresso o autarca portuense, para quem o que está a acontecer é meramente uma "regionalização administrativa" e não uma verdadeira tentativa de acabar com o centralismo no país. Para Moreira, este modelo de descentralização está "contaminado de muita incompetência", foi "feito às três pancadas" e a prova disso é o "elevado número de municípios que o rejeitam".