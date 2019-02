Marques Mendes: “A partir de agora, é impossível ter políticos à frente da CGD”

A divulgação da auditoria da Ernst&Young à Caixa Geral de Depósitos, que veio explicar como o banco público chegou a ter imparidades de 1,2 mil milhões de euros, é para Luís Marques Mendes "uma vitória da opinião pública e publicada" contra gestores, supervisores e, inicialmente, partidos políticos. No habitual espaço de comentário da SIC, o antigo líder do PSD defendeu que o facto de este documento se dar a conhecer é "muito positivo" e permite "separar o trigo do joio".

Classificando como "pouca vergonha nacional" alguns dos principais devedores poderem "passear-se aí pelo país todo, governando-se à grande e à francesa devendo milhões à CGD", o comentador defendeu no entanto que a auditoria é um "virar de página para o banco público". A mudança, defende, deve-se a dois motivos: a administração de Paulo Macedo, que é "finalmente competente", e a supervisão "duríssima" e em "tempo real" feita pelo Banco Central Europeu.

Graças aos novos critérios, explicou, os supervisores podem estar presentes em reuniões do Conselho de Administração e controlar as nomeações que são feitas para o banco público. "A partir de agora, políticos à frente da Caixa é impossível", garantiu.

Regionalização criará mais cargos e mais dívida

No mesmo comentário, Marques Mendes reagiu ainda à manchete do Expresso, que dava conta de que PS e PSD estão a abrir caminho para a hipótese de uma nova regionalização. Uma ideia que será "um desastre", classificou, e servirá para "criar mais cargos políticos e mais dívida" - mas que pode, sugeriu, servir para dar a Santana Lopes uma boa causa contra Rui Rio.

O comentador aproveitou ainda para defender as declarações do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, depois de este ter assegurado que quem comprar carros a diesel não terá valor na troca daqui a quatro anos. Palavras que daqui a dez anos parecerão "óbvias", garantiu Marques Mendes, saudando a "pedagogia" do ministro.

Questionado sobre uma possível renacionalização dos CTT, defendida pela esquerda, o ex-líder do PSD frisou que não será o facto de ser público ou privado o problema desta empresa: "O problema é que os hábitos mudaram", e por isso a questão não é ideológica, sendo necessário digitalizar e modernizar os serviços.