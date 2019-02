"Descentralização é um notável sucesso", diz Eduardo Cabrita. Uma questão de perspectiva

A descentralização de competências para as autarquias está a ser “um notável sucesso”, afirmou este sábado o ministro da Administração Interna, salientando Eduardo Cabrita que “há mais de 180 municípios” que já aceitaram receber competências da administração central em 2019. No último dia em que os municípios, as freguesias e as entidades intermunicipais podem comunicar à Direção-Geral das Autarquias Locais se não pretenderem assumir, este ano, várias competências no âmbito do processo de descentralização, Eduardo Cabrita afirma que, relativamente ao primeiro conjunto de competências a serem transferidas, ainda falta a comunicação de algumas autarquias.

Sexta-feira ao final do dia, o ministério que tutela a administração local tinha anunciado que pelo menos 180 municípios aceitaram receber competências, segundo dados preliminares das comunicações feitas à Direção-Geral das Autarquias Locais. Para Eduardo Cabrita, este dado prova que o trabalho feito pelo Governo com a Associação Nacional de Municípios (ANMP) e com a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) “tem todo o sentido”.

“Faz sentido esta confiança de que, localmente, numa dimensão de proximidade, é possível gerir melhor as políticas públicas”, vincou Eduardo Cabrita. O ministro da Administração Interna mostrou-se ainda confiante em que, até 2021, “os municípios menos preparados conseguirão encontrar condições para ir mais além e virem a assumir uma intervenção mais alargada na defesa das populações”.

Eduardo Cabrita falava aos jornalistas à margem da conferência 'Segurança Urbana - Os Municípios e a Proteção do Espaço Público', que decorreu no Convento São Francisco, em Coimbra.

Governo prefere olhar para o lado do copo meio cheiro

A satisfação manifestada por Eduardo Cabrita, que prefere esquecer o lado do copo meio vazio esbarra, contudo, com a realidade, depois de até ontem mais de 60 municípios terem rejeitado o pacote total de novas competências, sendo que apenas três das dez maiores Câmaras do país vão assumir funções do Estado central este ano - Lisboa, Cascais e Oeiras.

Entre as grandes que recusam e criticam o modelo de descentralização em curso, por atribuir tarefas e não competências efetivas, encontram-se Porto, Sintra, Loures, Braga e ainda Vila Nova de Gaia e Matosinhos, dois dois maiores municípios socialistas do país. O facto de até ao momento não serem conhecidos os envelopes financeiros que as autarquias receberão para exercerem novas competência é outra das razões pela qual boa parte não as às cegas.

Segundo Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia e da Área Metropolitana do Porto, o processo de descentralização foi “pouco ambicioso e pecou por tardio”, já que parte os diplomas setoriais foram publicados numa altura em que os executivos municipais já tinham aprovado os orçamentos para 2019. Mesmo Câmaras como Oeiras, que vão exercer competências delegadas pelo poder central, carregam nas críticas à descentralização. De acordo com Isaltino Morais, a “montanha pariu um rato”, acusando o Governo de olhar para as autarquias autarquias como “guichets”.

Rui Moreira tem sido um dos críticos mais ferozes do acordo de descentralização negociado entre o Governo e o PSD, recusando que o Porto seja transformado numa “subdireção regional do poder central”.

Dos primeiros 11 diplomas setoriais publicados no âmbito da lei-quadro da transferência de competências para autarquias e entidades intermunicipais, termina hoje o prazo para a recusa do exercício das novas atribuições, em 2019, para os municípios nos domínios da justiça, bombeiros voluntários, atendimento ao cidadão, habitação, património sem utilização e estacionamento público.

As entidades intermunicipais, além de também poderem recusar competências na justiça e apoio a bombeiros voluntários, também devem comunicar à DGAL até hoje se rejeitam, em 2019, funções nas áreas dos fundos europeus e captação de investimento, sendo que tinham até sexta-feira para recusarem a promoção turística.

As freguesias, por seu lado, podem recusar até hoje aceitar em 2019 a competência do atendimento ao cidadão, mas a ausência de comunicação da recusa não significa que a criação de Espaços Cidadão seja logo transferida, uma vez que dependerá de negociação com o respetivo município e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA).

São abrangidos por este processo os 278 municípios do continente. A partir das comunicações recebidas pela DGAL até quinta-feira, data limite para a recusa das competências dos dois primeiros diplomas setoriais publicados no Diário da República, 144 municípios aceitam a transferência de atribuições nas praias marítimas, fluviais e lacustres (134 recusaram). Na autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar, aceitaram 136 (recusaram 142).

Já nas vias de comunicação, cujo prazo de recusa terminou na sexta-feira, os dados provisórios da DGAL referiam que pelo menos 129 poderão aceitar esta competência. Nas restantes áreas, apesar de os números não poderem ser fechados, a DGAL estimou que 129 municípios aceitem novas atribuições na justiça, 149 no apoio a bombeiros voluntários, 154 no atendimento ao cidadão, 129 na habitação, 170 no património sem utilização e 119 no estacionamento público.