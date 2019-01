Venezuela. Portugal admite enviar tropas se for preciso resgatar portugueses mas isso ainda não está em cima da mesa

Ainda não está em cima da mesa mas é um assunto que “tem sido discutido de forma hipotética”. O ministro da Defesa disse esta quarta-feira que, se a situação na Venezuela justificar, terão de existir planos para apoiar portugueses e lusodescendentes que queiram sair daquele país.



Em Bucareste, à margem da reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia (UE), João Gomes Cravinho disse que enviar militares para retirar cidadãos com nacionalidade portuguesa da Venezuela ainda não está nos planos mas que as coisas podem mudar se a situação se agudizar e que esse é um assunto discutido entre os parceiros europeus. "Não há, neste momento, nenhum planeamento concreto, mas, naturalmente, que se se justificasse estaríamos em contacto com esses países para trabalhar em conjunto", reforçou João Gomes Cravinho, notando que isso também aconteceria com crises semelhantes "noutras partes do mundo".

A Venezuela enfrenta uma crise política que está a pôr em causa o poder de Nicolás Maduro, presidente do país. Estes tumultos, que muitos temem possam resvalar para uma guerra civil, vêm juntar-se a anos de sérias dificuldades económicas que deixaram os venezuelanos incapazes de adquirir até os mais básicos meios de sobrevivência devido à inflação e à escassez de alimentos e medicamentos.