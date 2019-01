CDS quer esclarecimentos sobre carne de vaca imprópria para consumo

Grupo parlamentar do CDS pede garantias ao Governo de que toda a carne bovina oriunda na Polónia e disponível no mercado nacional está em condições de salubridade e apta para consumo humano

O CDS-PP questionou esta quinta-feira, por escrito, o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, sobre a entrada em Portugal de um lote de carne de vaca, imprópria para consumo, oriunda da polónia, requerendo esclarecimentos sobre as medidas tomadas pelas autoridades nacionais.

No documento assinado pelos deputados Patrícia Fonseca, Ilda Araújo Novo e Hélder Amaral, Capoulas Santos é questionado sobre o risco do lote de carne impróprio para consumo ter entrado no mercado português, sobre a avaliação das autoridades polacas e das medidas implementadas pelas autoridades nacionais.

O grupo parlamentar pediu ainda garantias ao Governo de que toda a carne bovina oriunda na Polónia e disponível no mercado nacional está em condições de salubridade e apta para consumo humano.

Em causa está um lote de 99 quilogramas (Kg) de carne de vaca, que chegou ao mercado português proveniente de um matadouro da Polónia, que aproveitava carcaças de animais feridos ou doentes.

O caso foi revelado, este sábado, pelo canal polaco TVN24, que transmitiu imagens de um matadouro na região de Mazovia, a cerca de 100 quilómetros de Varsóvia, onde os funcionários retiravam feridas, tumores e sinais da carne que, posteriormente, era enviada para venda.

"A Polónia é um grande exportador de carne, sendo que 80% da carne de vaca produzida no país é exportada para todo o mundo, nomeadamente para a Europa, incluindo Portugal.

Anualmente, entram em Portugal cerca de 4.000 toneladas de carne de bovino oriunda da Polónia, o que corresponde a 20% das aquisições de bens agrícolas e agroalimentares àquele país", indicou o CDS-PP no documento.

O grupo parlamentar disse ainda que é "urgente clarificar, o mais depressa possível esta situação, devendo assim apurar-se, de imediato, se há o mínimo risco de alguma desta carne ter entrado no circuito comercial no nosso país".

O Ministério da Agricultura garantiu esta quinta-feira que já foi retirado e destruído um lote de carne de vaca, impróprio para consumo, que chegou a Portugal, através de um matadouro da Polónia.

"As autoridades nacionais desencadearam de imediato todas as diligências, tendo apreendido a totalidade do lote de carne, que foi encaminhado para destruição", afirmou, em comunicado, o Ministério da Agricultura.

De acordo com o ministério liderado por Capoulas Santos, o alerta da chegada do lote a Portugal foi dado pela Rede de Alerta Rápido, que integra o sistema de segurança alimentar da União Europeia.

O Governo esclareceu ainda que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) apresentou já o relatório da situação às autoridades europeias.