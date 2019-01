Governo da Madeira vai reconhecer Juan Guaidó como Presidente da Venezuela

O Governo português ainda não disse preto no branco que vai reconhecer Juan Guaidó como Presidente da Venezuela, mas Miguel Albuquerque antecipa-se e garante que as autoridades madeirenses irão reconhecer “o único poder legítimo, aquele que foi eleito democraticamente, e esse poder é o da Assembleia Nacional”. O presidente do executivo regional diz que está em jogo uma situação humanitária.

“A nossa comunidade está numa situação terrível, todos os dias recebemos aqui pessoas que chegam na penúria, a precisar dos mais variados cuidados”, afirma Albuquerque. “O Governo português ainda não disse, mas digo eu. No próximo fim de semana vou reconhecer Juan Guaidó como Presidente da Venezuela”.

Para o líder madeirense, só assim se poderá começar a reconstruir o país que está “numa situação catastrófica”. A reconstrução, no entanto, apenas pode acontecer quando se afastar o atual regime, que o presidente do governo regional da Madeira não considera legítimo. “As eleições presidenciais foram uma fraude, não foram fiscalizadas por ninguém.”

Afastar a ditadura socialista

Para recomeçar, continua o governante, a Venezuela tem de afastar “aquela ditadura socialista onde não nada funciona e que deixou o país no caos”. A situação é clara, diz, acrescentando que a sua posição não poderá causar qualquer embaraço diplomático ao Estado português, já que “está em consonância com aquela que é a posição da União Europeia e de Portugal para com a Venezuela”. Para Albuquerque, não restam dúvidas: ou se apoia a democracia ou a ditadura. “Estamos com os querem um processo de transição e eleições livres e democráticas.”

O apoio a Juan Guaidó parece natural numa região onde serão alguns milhares os emigrantes regressados e luso-venezuelanos. A pressão para que as autoridades portuguesas reconheçam o presidente da assembleia nacional como novo líder venezuelano é grande.

Carta para António Costa

Durante a recente passagem de António Costa pela Madeira, onde esteve a participar numa iniciativa do Partido Socialista na Ponta do Sol, um grupo de luso-venezuelanos entregou uma carta ao primeiro-ministro. Pediam apoio expresso do Executivo português ao processo de “restauração da democracia, da liberdade e dos direitos humanos”.

No documento, os subscritores lembram o passado do povo português na luta pela democracia e pedem a Costa que faça tudo o que for possível, a começar pelo reconhecimento de Guaidó “como Presidente interino” da Venezuela. E lembram que querem o presidente da Assembleia à frente de um processo de transição e até à realização de “eleições livres e transparentes”.

O documento recorda que, no passado, quando as condições de vida em Portugal eram adversas, “o povo venezuelano abriu os braços para receber milhares de cidadãos portugueses” que procuravam um futuro melhor. “Hoje são a Venezuela e o seu povo que precisam do apoio do Governo e do povo português.”

Da parte das autoridades regionais o apoio não tem faltado. Os dados indicam que 1100 alunos vindos da Venezuela foram inscritos nas escolas da Madeira nos últimos dois anos e mais de três mil estão a receber cuidados médicos nos serviços de saúde da região. Além dos muitos que entraram no mercado de trabalho, sendo que, neste momento, quase não há café, restaurante, loja ou outro sector de actividade que não tenha luso-venezuelanos a trabalhar.

Região vota em setembro

A simpatia pela causa dos luso-venezuelanos não se limita aos apoios devidos aos que chegam, alargando-se à solidariedade dos partidos e da Assembleia Legislativa Regional. Mais próximo dos chegam têm estado o PSD e o CDS. Na semana em que Guaidó se proclamou Presidente interino da Venezuela, o parlamento madeirense aprovou um voto de protesto contra Nicólas Maduro.

Em ano de eleições regionais – marcadas para 22 de setembro e que prometem ser muito disputadas, com PS e PSD a aparecer muito próximos nas sondagens – todos os votos contam. As estimativas oficiais é que terão regressado da Venezuela sete a dez mil pessoas, a maioria com história de participação política. Muitos fazem questão de dizer que não vão deixar as escolhas nas mãos dos outros ou na abstenção. Ou seja, vão votar.

Certo é que na manifestação de 23 de Janeiro na praça do município, o dia em que Guaidó se proclamou presidente, deputados de todos os partidos estiveram no local, exceto os do Partido Comunista Português. O presidente da Câmara do Funchal, Palulo Cafôfo, adversário de Albuquerque nas regionais, autorizou que se desfraldasse a bandeira venezuelana na janela do edifício da câmara municipal do Funchal.