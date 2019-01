CDS. Comissão de inquérito à Caixa vai investigar “contradições” reveladas por auditoria

A nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos vai voltar a debruçar-se sobre os negócios que conduziram à necessidade de recapitalizar o banco público, desta vez à luz das informações que constam da auditoria feita pela Ernest&Young. Isso mesmo promete a proposta formal para a constituição desta comissão, entregue esta quarta-feira pelo CDS no Parlamento.

No texto, os democratas-cristãos argumentam ser necessário avaliar, de novo, a situação que levou a Caixa a precisar de uma injeção de fundos públicos - o que, como detalha a versão preliminar da auditoria conhecida na semana passada, teve a ver com uma série de negócios ruinosos e concessões de crédito sem garantias. Mas, para o CDS, é preciso ir mais longe e investigar desta vez as “contradições” entre o que foi possível apurar na anterior comissão e o que se sabe agora graças à auditoria, incluindo as “práticas de gestão” que eram aplicadas na Caixa desde 2000.

Na comissão caberá ainda a apreciação das decisões tomadas pelas respetivas administrações da Caixa Geral de Depósitos ou pelos Governos, bem como pelos supervisores e auditores externos, “no que respeita à defesa do interesse dos contribuintes” ou “da estabilidade do sistema financeiro” tendo em conta uma “gestão sã e prudente das instituições financeiras”.

Na manhã desta quarta-feira, em conferência de líderes, no Parlamento, o Bloco de Esquerda adiantou querer chegar a um consenso com o CDS, partido com que irá trabalhar ainda durante o dia de hoje para apresentar um texto comum - que poderá contar ainda com contributos do PS. Se tal não for possível, os bloquistas prometem apresentar um texto próprio.

O CDS confirmou esta terça-feira à noite que iria avançar com a proposta para constituir uma comissão de inquérito - a terceira desde 2017 - sobre o banco público, antecipando-se aos restantes partidos que já vinham admitindo a mesma hipótese. Decisiva foi a ‘luz verde’ dada, já ao fim da tarde de terça-feira, pela Procuradoria-Geral da República para que a auditoria na sua versão final possa ser enviada ao Parlamento, embora a Caixa queira apagar alguns dados que estão sob sigilo bancário.

No texto agora apresentado, os democratas-cristãos aproveitam ainda para lançar uma farpa à esquerda, recordando que a última comissão ao banco público terminou numa altura em que PSD e CDS ainda queriam insistir no acesso a informações que cujo acesso estava a ser negado pela CGD, Banco de Portugal e CMVM, tendo a esquerda preferido terminar os trabalhos e acusado a direita de querer prejudicar publicamente a imagem do banco. É tempo de voltar à investigação - mesmo que em contrarrelógio, uma vez que a legislatura termina já em outubro. PSD, PS e BE já mostraram abertura para isso mesmo.