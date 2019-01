Rui Rio quer tempo para analisar Plano de Investimentos e lamenta falta de reformas do Governo

O presidente do PSD afirmou nesta terça-feira que o partido está a fazer "uma volta pelo país" para avaliar o Plano Nacional de Investimentos do Governo e admitiu abster-se na resolução que o PS levará na quinta-feira ao parlamento. No final de um encontro de quase duas horas com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), que se encontra numa série de reuniões dedicadas às empresas, Rui Rio reiterou as críticas à estratégia do Governo, assente no consumo interno, em vez de apostar nas exportações e no investimento.

"Temos uma visão clara sobre o que tem sido a governação: perdemos três anos, vamos perder quatro até às eleições, em que havia um conjunto de reformas estruturais que era preciso fazer para dotar a economia portuguesa de competitividade e que não foram feitas", referiu. "Se quisermos ter melhores empregos, melhores salários, precisamos de ter essas reformas que o PS não fez, muito menos encostado a BE e PCP", acrescentou, alertando que o ciclo alto da economia teria sido o indicado para fazer essas reformas.

Para o presidente do PSD, "o abrandamento da economia é algo que é inevitável, porque a economia tem ciclos", lamentando que a economia portuguesa não esteja tão preparada como seria desejável para "o ciclo baixo que é evidente que há de vir".

No final do encontro com a CIP, Rio foi questionado pelos jornalistas sobre vários temas de atualidade, entre os quais o Plano Nacional de Investimentos 2030, tendo informado que um vice-presidente do PSD [Castro Almeida] está atualmente a fazer "uma volta pelo país e a ouvir aquilo que são as necessidades do país 'in loco'".

"Já comunicámos ao Governo que, para termos uma posição definitiva, tínhamos de ouvir o país, se o Governo quer antecipar para quinta-feira então é porque não estará interessado em fazer uma coisa séria e sustentável", afirmou.

Sobre o sentido de voto do projeto de resolução do PS que será debatido na quinta-feira no plenário da Assembleia da República, Rio disse que terá de ver a recomendação (os projetos de resolução não têm força de lei), mas que "em princípio" o PSD poderá abster-se nessa votação.

Questionado pela comunicação social, o líder do PSD criticou ainda as declarações do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que em entrevista na segunda-feira ao Jornal de Negócios afirmou ser "muito evidente que quem comprar um carro 'diesel' muito provavelmente daqui a quatro ou cinco anos não vai ter grande valor na sua troca". "Acho que o setor quando critica o ministro tem razão, um governante não pode fazer uma profecia destas desta forma porque prejudica o setor, há aqui naturalmente uma falta de cuidado (...) Acho que não o devia ter feito", criticou.

Instado também a comentar o relatório da organização não-governamental Transparency Internacional sobre corrupção -- no qual Portugal desce um lugar e continua abaixo da média europeia -, o presidente do PSD disse "não dar muito valor" a este tipo de estudos, defendendo que o essencial é reforçar os meios para a combater.

"Os níveis da corrupção não são como a classificação da Volta a Portugal, que um fica em 8.º, outro em 23.º, que existe corrupção em Portugal isso parece-me evidente, que temos de a combater também é evidente (...), o que temos é de dar os meios para que seja combatida", defendeu.