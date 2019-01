Rio rejeita apoio a Costa e deverá abster-se no programa de grandes obras públicas do Governo

Rui Rio assumiu esta terça-feira que deverá abster-se no Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030). O objetivo do Governo era aprovar o grande plano de obras públicas para a próxima década por largo consenso, com uma maioria de dois terços, mas o líder social-democrata não parece disposto a dar a mão ao primeiro-ministro nesta matéria.

Em declarações aos jornalistas no final do encontro com responsáveis da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Rui Rio assumiu, de acordo com o jornal "Eco", que o PSD deverá optar pela abstenção quando for chamado a pronunciar-se sobre o programa. "Em princípio, será uma abstenção", sugeriu o presidente do PSD, mesmo assumindo que terá de "ler melhor" o projeto de resolução relativo ao PNI 2030 que os socialistas levam a votos na quinta-feira.

Tal como Expresso avançou na sua edição de 22 de dezembro, o Governo prevê um investimento de mais de 20 mil milhões de euros ao longo da próxima década, sobretudo destinado ao desenvolvimento da ferrovia e da expansão dos Metros do Porto e de Lisboa. No entanto, e tal como assumiu desde sempre António Costa, o plano dos socialistas era conseguir o apoio do PSD e assim garantir estabilidade na definição das grandes obras públicas.

Rio, no entanto, parece ter outras ideias. Depois de ter ultrapassado o Conselho Nacional que o podia depor, e tal como destacou o Expresso, o líder do PSD foi taxativo: “Não há mais acordos com o Governo”. Acabou a época consensos.