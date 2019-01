Pedro Lynce e Florbela Queiroz entre os condecorados pelo Presidente da República

Pedro Lynce, antigo ministro da Ciência e do Ensino Superior no Governo liderado por Durão Barroso, foi um dos condecorados pelo Presidente da República

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou nesta terça-feira várias personalidades no Palácio de Belém, em Lisboa, entre elas o antigo ministro Pedro Lynce e a atriz Florbela Queiroz. Pedro Lynce, antigo ministro da Ciência e do Ensino Superior no Governo liderado por Durão Barroso, foi um dos condecorados pelo Presidente da República.

"O chefe de Estado impôs as insígnias de Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis ao tenente-general Mário de Oliveira Cardoso, e as de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique ao engenheiro Armando António Marques Rito e ao prof. engenheiro Pedro Augusto Lynce de Abreu de Faria", refere uma informação publicada no 'site' da Presidência da República sobre as três cerimónias de condecorações, que não foram anunciadas previamente.

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou também a atriz Florbela Queiroz e a cantora Maria de Lourdes Resende, ambas com o grau de Comendador da Ordem do Mérito. O Presidente da República condecorou ainda o cónego João Maria Félix da Costa Seabra, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.