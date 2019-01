Governo português envia mensagem de solidariedade ao povo brasileiro pela rutura de barragem

O Governo português enviou esta terça-feira uma mensagem de condolências e solidariedade às autoridades e povo brasileiros na sequência da rutura da barragem em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, que causou pelo menos 65 mortos.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) salienta que o "Governo português está a acompanhar com grande consternação e profundo pesar as notícias sobre o trágico acontecimento ocorrido em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, com muitas vítimas mortais e ainda um grande número de desaparecidos".

"O Governo Português apresenta as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas e manifesta a sua solidariedade para com as Autoridades brasileiras e o Povo irmão do Brasil", é referido na nota.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha enviado no sábado uma mensagem de condolências e solidariedade ao Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pela rutura de uma barragem em Minas Gerais.

Segundo a nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, "na sequência do trágico acidente que ocorreu na barragem de Brumadinho", Marcelo Rebelo de Sousa "enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, em que expressa também a fraterna solidariedade de Portugal para com o Brasil, neste momento difícil".

A rutura desta barragem da empresa de mineração Vale, no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocorreu na sexta-feira e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais, provocando pelo menos 65 mortos, segundo o último balanço das autoridades.

Das 65 vítimas mortais confirmadas até ao momento, 31 já foram identificadas, havendo ainda 279 desaparecidos, 192 pessoas resgatadas, 386 localizadas e 135 desabrigadas.

As buscas por vítimas encontram-se no quarto dia, e, segundo as autoridades, o número de mortes deve aumentar.

A lama proveniente da rutura da barragem varreu a comunidade local e parte do centro administrativo da empresa mineira Vale, destruindo o refeitório onde se encontrava uma parte dos funcionários.

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MBA) considerou que a rutura da barragem em Brumadinho era uma "tragédia anunciada", referindo que já tinha efetuado diversos alertas.

A organização não governamental salientou que, desde 2015, quando ocorreu uma tragédia semelhante na cidade de Mariana, também no estado de Minas Gerais, que tem vindo a alertar para os riscos na mina em que ocorreu o acidente na barragem e cuja ampliação foi aprovada apesar das advertências.